Panamá contabiliza 125.181 casos de la covid-19 y 2.574 decesos acumulados

Panamá, 19 oct (EFE).- Panamá acumula 125.181 casos de la covid-19 y 2.574 muertes por la enfermedad en 226 días de pandemia, dijeron este lunes las autoridades, que prometieron sanciones ejemplares para los responsables de eventos festivos potencialmente propagadores del virus.

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó en su reporte diario que en las últimas horas se registraron 436 nuevos casos de la covid-19 y 10 decesos, en tanto que hay 752 hospitalizados, de ellos 637 en sala general y 115 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Aisladas en sus domicilios con síntomas leves permanecen 19.827 personas, y otras 483 en hoteles que funcionan como nosocomios.

Panamá, desde que descubrió el primer caso de contagio el 9 de marzo pasado, ha aplicado 585.821 test de detección de la covid-19, con un porcentaje global de positividad del 24 %.

Los test por millón de habitantes ascienden a 136.922, con 2.847 en las últimas 24 horas, que arrojan una positividad de 15,3 %.

Las muertes según el rango de edad se concentran entre las personas de 60 a 70 años (1.239) y mayores de 80 (649) en el país centroamericano, que tiene una tasa de letalidad por la covid del 2,1 %, de las más bajas de la región.

Asimismo, las provincias de Panamá, donde está la capital, y la contigua de Panamá Oeste, son las zonas del país con la más alta incidencia de contagios confirmados, respectivamente.

Panamá ensaya una "nueva normalidad" tras haber abierto de manera gradual casi todo el comercio no esencial y del turismo con el reinicio total, el lunes pasado, de las operaciones del aeropuerto internacional de Tocumen, un importante centro de conexiones regional, tras siete meses de cierre y restricciones por la pandemia en curso.

Las autoridades sanitarias aún no han suspendido el toque de queda nocturno ni la prohibición de circulación los domingos por temor a un posible repunte de contagios, por lo cual se mantienen al tanto de cualquier evento o actividad festiva que pueda convertirse en foco potencial de propagación del virus.

La viceministra de Salud, Ivette Berrío, aseguró que se impondrá "una sanción ejemplar" a quienes resulten responsables de las actividades que se han venido realizando en diversas partes del país y que ponen en riesgo la vida de otros ciudadanos.

"Las imágenes que se divulgan a través de las redes sociales y los canales de televisión se explican por sí solas y dejan en evidencia cómo las personas que participan en estas actividades ponen en riesgo sus vidas y las de sus familiares", afirmó Berrío.

También se verificará los negocios y comercios que han reabierto y que "no están cumpliendo con los debidos protocolos" y medidas de bioseguridad, según la información oficial.