Pakistán.- Polémica en Pakistán por la detención del yerno del ex primer ministro Nawaz Sharif

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Pakistán se ha visto sumido en una nueva polémica política a causa de la breve detención el lunes de Muhamad Safdar Auan, yerno del ex primer ministro Nawaz Sharif, en un hotel de la ciudad de Karachi donde se encontraba con su esposa, Maryam Nawaz.



El jefe del Ejército, Qamar Yaved Bajua, ha anunciado durante la jornada una investigación inmediata en torno al "incidente en Karachi", que ha provocado la dimisión de varios altos cargos de la Policía local, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.



Bajua ha ordenado "una investigación inmediata en torno a las circunstancias (de la detención) para determinar los hechos e informar lo antes posible", según ha confirmado la portavocía del Ejército paquistaní.



Safdar Auan, un capitán retirado del Ejército, fue arrestado a primera hora del lunes por parte de la Policía de Sindh por supuestamente "violar la santidad" de un mausoleo, si bien fue liberado bajo fianza horas más tarde.



Posteriormente, el ministro principal de la provincia, Murad Alí Shah, denunció un intento de presionar a la Policía para proceder a proceder a la detención del hombre, que se encontraba en la ciudad junto a la hija de Sharif para participar en una manifestación opositora.



Varios altos cargos de la Policía han pedido abandonar los cargos por la controversia y han apostado por una baja voluntaria por la "desmoralización" del cuerpo, según fuentes citadas por la cadena de televisión Geo TV.



La polémica se ha extendido a los agentes después de que la Policía de Sindh defendiera la detención en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter que fue eliminado poco después.



El ex primer ministro, quien se encuentra en Londres desde noviembre de 2019, cerca de tres semanas después de recibir una liberación bajo fianza por motivos de salud tras su condena por corrupción, ha denunciado una campaña política contra la oposición.



Así, criticó a principios de mes lo que describió como "un doble rasero en la rendición de cuentas", tras las condenas e investigaciones contra él y otros altos cargos de su partido por casos de corrupción, que todos ellos rechazan firmemente.



El ex primer ministro no ha regresado a Pakistán pese a que el citado permiso ha caducado, lo que llevó al Tribunal Supremo de Islamabad a emitir el 15 de septiembre una orden de arresto contra él por una supuesta violación del permiso para viajar a Reino Unido.



Sharif, primer ministro en tres ocasiones, fue apartado del cargo por el Supremo en julio de 2017 por no revelar parte de un salario percibido de una empresa de su hijo y posteriormente fue condenado en otros dos casos separados por no revelar sus fuentes de ingresos, cargos que ha rechazado firmemente.