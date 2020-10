Nicole Kidman: No sé si alguien puede ser puramente inocente o culpable

Fotograma cedido por HBO donde aparece la actriz Nicole Kidman como Grace Fraser, durante una escena de la serie limitada "The Undoing" que se estrena este domingo. Nicole Kidman le ha cogido el gusto a la televisión. EFE/Niko Tavernise/

Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- Nicole Kidman le ha cogido el gusto a la televisión. Triunfó con "Big Little Lies" (2017-2019) y ya está rodando otra serie llamada "Nine Perfect Strangers", pero ahora presenta "The Undoing", una lujosa y ambiciosa apuesta de HBO que trastea con la ambigüedad moral y las falsas apariencias.

"No sé si cualquier persona es puramente inocente o puramente culpable en cuanto a la naturaleza humana", reflexionó Kidman en un encuentro con unos pocos medios en el que participó Efe.

"Lo que hizo que 'The Undoing' fuera un viaje emocionante para mí es que estás constantemente dudando de todos y de su comportamiento, ya que nadie está diciendo lo que de verdad piensa. Y la serie está hecha para ser ese clásico thriller al estilo Hitchcock en el que no sabes en realidad cuáles son los motivos de cada personaje", añadió.

Acompañada por un elenco de matrícula de honor (Hugh Grant, Édgar Ramírez y Donald Sutherland), Kidman interpreta en esta serie limitada, que estrena HBO este domingo, a una terapeuta de la alta sociedad neoyorquina cuyo prestigio y respetado estatus desaparecen de la noche a la mañana cuando su marido (Grant) resulta ser el sospechoso de un espeluznante asesinato machista.

Con un aroma de intriga que recuerda a "Big Little Lies" (David E. Kelley es el máximo responsable de ambas series), "The Undoing" trata temas como la familia, la mentira, la infidelidad y el privilegio que da el dinero.

"Hay maneras en que los ricos pueden comprar su escapatoria de ciertas situaciones", dijo Kidman.

"Y quieres verles caer, quieres ver que no puedan hacerlo. David siempre ha estado jugando con eso pero al mismo tiempo no intentaba hacer un thriller político puesto que quería que fuera una serie de quedarte enganchado frente a la televisión", agregó.

Al margen de esa mirada afilada a la cúspide de Nueva York, la ganadora del Óscar a la mejor actriz por "The Hours" (2002) destacó el derrumbe que sufre su personaje al descubrir las escalofriantes sombras que anidan en el interior de su esposo.

"Se trataba de entender qué haces cuando alguien en que crees, en quien has confiado toda tu vida, que de alguna manera tiene en sus manos tu felicidad... Cuando todo eso se destruye, ¿a dónde vas? ¿Cómo funcionas? Especialmente siendo una madre con un hijo: ¿cómo sigues adelante para proteger a tu hijo?", apuntó.

Una de las paradojas de esta misteriosa y astuta serie es que el papel de Kidman, una absoluta especialista a la hora de ayudar a pacientes con problemas personales de todo tipo, es incapaz de ver que, tras una magnífica y perfecta fachada, su hogar, su familia y su vida en general se encuentran en ruinas.

"Es como, ¿se tapa los ojos? ¿Decide no ver esas cosas? Creo que es un hilo común entre estas personas que ofrecen este tipo de servicios: muchas veces niegan sus propias vidas y no ven lo que está justo frente a ellos. A veces es por una razón, otras porque prefieren que quede escondido, y en ocasiones es porque simplemente no pueden verlo. Pero creo que es realmente fascinante", afirmó.

MUJERES AUTÉNTICAS

Con la directora Susanne Bier al frente de una producción que muestra un palpitante, tumultuoso y fascinante Nueva York ahora desaparecido en parte por la pandemia ("me parece como un sueño perdido hace mucho tiempo", confesó Kidman), "The Undoing" supone, según la australiana, un intento más por presentar mujeres reales, complejas y no estereotipadas en la televisión y el cine.

"El otro día tuve una conversación con un director y me dijo que quería empoderar a las mujeres, que estuvieran empoderadas en la pantalla. Y yo le dije que lo que debería hacer es mostrar a una mujer auténtica, con sus fallos y sus virtudes, con su desorden, sus ideas, y sus complejidades", argumentó.

"Lo que busco ahora son papeles en los que no tengas que tener menos de 40 años para ser protagonista. Eso es algo en lo que Meryl Streep, Jessica Lange, Susan Sarandon, Isabelle Huppert, Charlotte Rampling y otras maravillosas actrices abrieron camino para nosotras. Y de la misma manera nosotras estamos intentando hacerlo para la próxima generación", aseguró.

David Villafranca