Netflix no cumple con estimaciones de aumento de suscriptores pagados

ILUSTRACIÓN DE ARCHIVO-El logo de Netflix se ve delante de una ilustración sobre la enfermedad del coronavirus. 19 de marzo de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

20 oct (Reuters) - Netflix Inc reportó el martes un aumento menor al esperado de los suscriptores pagados en el tercer trimestre, debido a un aumento de la competencia y el regreso de los deportes en vivo a la televisión.

La compañía dijo que agregó 2,2 millones de suscriptores pagados en el mundo durante el trimestre que finalizó el 30 de septiembre, en comparación con las estimaciones de los analistas de 3,4 millones, según datos de IBES de Refinitiv. (Gráfico: https://tmsnrt.rs/3jhdq7e)

Netflix pronosticó que atraería 6 millones de nuevos suscriptores en todo el mundo, menos de los 6,51 millones que esperaban los analistas.

Las acciones de Netflix, una de las más beneficiadas este año debido a que las personas se quedaron en casa en medio de la pandemia, cayeron casi un 6% a 494 dólares en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado.

Netflix había advertido a los inversores que un repentino aumento de las nuevas suscripciones se desvanecería en el segundo semestre del año, en la medida en que se relajaban las restricciones debido al COVID-19.

Durante el trimestre, Netflix lanzó "Emily in Paris", "Enola Holmes" y "The Devil All the Time".

El pionero del 'streaming' intenta ganar nuevos clientes y defenderse de la competencia a medida que los espectadores adoptan el entretenimiento en línea. La pandemia despertó un nuevo interés en el servicio, ya que personas en todo el mundo debieron quedarse en casa, los cines cerraron y las ligas deportivas cancelaron los juegos en vivo.

En los últimos meses, los principales deportes retomaron la actividad y los servicios de transmisión incipientes, incluidos HBO Max de AT&T Inc y Peacock de Comcast Corp, ofrecieron al público nuevas opciones.

Los ingresos de la compañía aumentaron un 22,7% a 6.440 millones de dólares en el tercer trimestre, superando las estimaciones previas de 6.380 millones de dólares. Las utilidades subieron a 790 millones de dólares, o 1,74 dólares por acción, desde 665,2 millones de dólares, o 1,47 dólares por título, del mismo período del año pasado.

(Reporte de Ayanti Bera en Bengaluru y Lisa Richwine en Los Angeles; Editado en Español por Manuel Farías)