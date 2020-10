Nadal confirma que estará en en el Masters 1000 de París

Rafael Nadal, que había dejado planear la duda sobre la continuación de su temporada tras su decimotercer título en Roland Garros, se entrena actualmente en sala y dio cita a los aficionados al tenis en el Masters 1000 de París, este martes en las redes sociales.

"Es la hora de la temporada indoor... (...) Y sí, me estoy preparando para Paris Bercy", tuiteó Nadal (34 años) en su cuenta Twitter para acompañar una foto suya entrenándose en sala en su academia en Baleares, tomada durante la jornada.

"Estamos impacientes por volverte a ver en París", le respondió el torneo parisino.

El Masters 1000 de París está programado del 2 al 8 de noviembre, en condiciones de organización que deben ser precisadas.

"No sé lo que voy a hacer tras Roland Garros. No puedo decirles si voy a volver a jugar o no en los dos próximos meses", había declarado Nadal hace algo más de una semana tras el Grand Slam parisino, que le permitió alcanzar a Roger Federer en número de títulos en torneos mayores, con un total de veinte.

Nadal nunca ha ganado el Masters 1000 de París.

