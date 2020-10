Micrófonos de Biden y Trump se apagarán a ratos durante debate

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump y el nominado demócrata Joe Biden tendrán sus micrófonos apagados durante partes del debate presidencial final el jueves, dijo la Comisión de Debates Presidenciales el lunes por la noche.

Cada candidato tendrá dos minutos ininterrumpidos para hablar al comienzo de cada uno de los seis segmentos de 15 minutos del debate en la Universidad de Belmont, Nashville. Los micrófonos de ambos candidatos se activarán durante “un período de discusión abierta” en el tiempo restante del segmento, dijo la comisión en un comunicado.

La comisión dijo que ambas campañas “esta semana reafirmaron nuevamente su acuerdo con la regla ininterrumpida de dos minutos”, y agregó que las medidas no eran un cambio de las reglas, sino que tenían el objetivo de asegurarse que se cumplieran las normas existentes.

La decisión se produce después de que la comisión dijera que estaba examinando cambios en respuesta al primer debate caótico, en Cleveland el 29 de septiembre, cuando Trump interrumpió repetidamente a Biden y ambos candidatos hablaron a la vez que el moderador, Chris Wallace.

“Nos damos cuenta, después de las conversaciones con ambas campañas, que ninguna puede estar totalmente satisfecha con las medidas anunciadas hoy”, dijo la comisión. “Nos sentimos cómodos y creemos que estas medidas logran el equilibrio correcto y son de interés para el pueblo estadounidense, para quien se llevan a cabo estos debates”.

En Air Force One el lunes por la noche, Trump reiteró una acusación hecha anteriormente en el día por su director de campaña, Bill Stepien: que se suponía que el debate debía haberse centrado en política exterior pero la lista de temas se cambió para ayudar a Biden a evitar responder preguntas sobre los negocios de su hijo Hunter.

“Participaré, pero es muy injusto que hayan cambiado los temas y es muy injusto que nuevamente tengamos un presentador totalmente sesgado”, dijo Trump, refiriéndose a la moderadora, Kristen Welker, de NBC News.

Ni la comisión ni Welker habían dicho que el debate se centraría en política exterior. La comisión anunció el viernes que cubriría seis temas: covid-19, familias estadounidenses, raza en Estados Unidos, cambio climático, seguridad nacional y liderazgo.

La campaña de Trump ha hecho acusaciones sin fundamento de que Hunter Biden enredó a su padre en negocios corruptos en Ucrania y China.

“El presidente Trump se ha comprometido a un debate con Joe Biden, independientemente de los cambios de reglas de último minuto de la comisión sesgada en su nuevo intento de proporcionar ventaja a su candidato favorito”, dijo Stepien en un comunicado el lunes por la noche.

Hasta ahora, la campaña de Trump se ha opuesto a los cambios a las reglas. El presidente se retiró del segundo debate, previsto para el 15 de octubre, después de que el panel no partidista anunciara que la sesión sería virtual como medida de precaución contra el coronavirus.

El consentimiento de la campaña de Trump al corte del micrófono es un cambio respecto al lunes anterior, cuando Stepien dijo en una carta a la comisión que sus “payasadas a favor de Biden han convertido toda la temporada de debates en un fiasco” y dijo que sería “completamente inaceptable” que cualquiera pudiera apagar el micrófono de un candidato.

“Una decisión a favor de proceder con ese cambio equivale a entregar un mayor control editorial del debate a la comisión”, escribió Stepien.

Nota Original:Biden, Trump Will Be Muted at Times During Final Debate

