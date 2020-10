Metales de riesgo actúan como si todo estuviera bien: Gráfico

(Bloomberg) -- Vuelven los confinamientos por el virus, la incertidumbre política está lejos de resolverse y la dañada economía mundial enfrenta muchos meses de reparación. Sin embargo, una operación de pares claramente arriesgada está actuando como si todo estuviera bien. La ganancia del oro del martes está siendo superada por el repunte del cobre en Nueva York, lo que empuja su relación a un nuevo mínimo posterior al brote de la pandemia, y eso se combina con los indicadores del mercado de valores que sugieren que los inversores están viendo el lado positivo del panorama.

