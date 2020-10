Marathón, por seguir líder en su grupo en fecha 6 del Apertura hondureño

SP07. PUERTO CORTÉS (HONDURAS), 18/10/2020.- Jugadores del Marathón celebran un gol anotado al Platense hoy, domingo 18 de octubre de 2020, durante un partido por la jornada #5 del torneo de la Liga Nacional de Honduras, disputado en el Estadio Excelsior de Puerto Cortés (Honduras). EFE/Jose Valle

Tegucigalpa, 20 oct (EFE).- El Marathón, que dirige el argentino Héctor Vargas, intentará, ante el Honduras Progreso, ratificar el liderato en su grupo de la zona norte, en el inicio este miércoles de la sexta fecha del torneo hondureño Apertura, con dos partidos.

El equipo que dirige Vargas ha venido de menos a más en el campeonato, y es líder de su grupo con diez puntos, producto de tres triunfos, un empate y una derrota.

Su rival de turno, el Honduras Progreso, es último en el grupo con tres enteros, que le han dejado tres empates y dos caídas, la última el domingo, en su casa, por 2-3 ante el Universidad Pedagógica, del grupo de la zona centro.

El Marathón, que jugará en su Estadio Yankel Rosenthal, parte como favorito ante el modesto Honduras Progreso, que todavía no ha ganado ni un partido.

En el segundo juego medirán fuerzas el Real de Minas y el Real Sociedad, dos equipos que vienen de perder en su propia cancha sus compromisos de la quinta fecha.

El Real de Minas cayó por 0-3 ante el Motagua, líder con 13 enteros del grupo de la zona centro, mientras que el Real Sociedad perdió por 0-2 contra el Olimpia.

Aunque ninguno de los dos rivales ha ganado ni un partido, el Real de Minas es cuarto del grupo con cuatro puntos, rédito de cuatro empates y una derrota, en tanto que el Real Sociedad ha perdido cuatro juegos y empatado uno, que lo tienen en el quinto puesto con un entero.

Para el jueves está previsto el partido entre el local Platense y el Vida, aunque no se sabe si la visita se presentará, porque el lunes trascendió que cinco de sus jugadores, y su entrenador, Ramón Enrique "Primitivo" Maradiaga, dieron positivo con covid-19, según informaron medios locales de prensa.

Al respecto, Maradiaga dijo a Efe que les habían practicado pruebas de covid-19, pero que hasta el lunes no sabía si contrajo o no la mortal enfermedad, y que había que esperar los resultados, aunque medios de prensa indicaron que uno de los directivos del Vida informó sobre los contagios.

El Vida es segundo en el grupo de la zona norte con ocho puntos, seguido del Platense, con seis, por lo que se espera un partido de mucho entrega en el que también está en juego el primer lugar que ocupa el Marathón, con diez.

El Motagua, que debió jugar contra el Universidad Pedagógica, no lo hará, por su compromiso del jueves ante el Comunicaciones, de Guatemala, por la Liga Campeones de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

Otro partido de la sexta fecha que ha sido pospuesto es el clásico Olimpia-Real España, por el compromiso del Motagua, el jueves, con el Comunicaciones, en el Estadio Nacional, de Tegucigalpa.

La Concacaf ha solicitado que el Estadio Nacional sea entregado 48 horas antes del juego entre Motagua y Comunicaciones.

Olimpia y Motagua, ambos de Tegucigalpa, juegan sus partidos de local en el Estadio Nacional.

El partido entre Motagua y Universidad Pedagógica se ha pospuesto para el 17 de noviembre, mientras que el Olimpia y el Real España jugarán el 22 del mismo mes.