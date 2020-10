Luis Arce restablecerá las relaciones de Bolivia con Cuba y Venezuela

El virtual ganador de las elecciones presidenciales, Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, conversa con Efe durante una entrevista hoy, en La Paz (Bolivia). EFE/ Martin Alipaz

La Paz, 20 oct (EFE).- El restablecimiento de las relaciones con países como Cuba, Venezuela e Irán será una de las tareas para reconducir la política exterior boliviana que prevé llevar adelante Luis Arce, el virtual presidente de las elecciones generales del 18 de octubre en Bolivia.

Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, aseguró este martes en una entrevista con Efe que, si se confirma su victoria, Bolivia retomará las relaciones con países como Cuba y Venezuela rotas por el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez.

"Nosotros vamos a restablecer todas las relaciones. Este Gobierno ha actuado muy ideológicamente privando al pueblo boliviano del acceso a la medicina cubana, a la medicina rusa, a los avances en China. Por un tema netamente ideológico se ha expuesto a la población de manera innecesaria y perjudicial", aseveró.

Luis Arce manifestó su disposición a "abrir la puerta a todos los países, el único requisito es que nos respeten y respeten nuestra soberanía, nada más. Todos los países, no importa el tamaño, que quieran una relación con Bolivia, el único requisito es que nos respetemos como iguales. Si eso es así, no tenemos ningún problema".

El Gobierno interino de Bolivia decidió en enero suspender relaciones diplomáticas con Cuba por "la permanente hostilidad y constantes agravios" de la que acusó al Gobierno cubano, aunque matizó que no se trataba de una ruptura total, después de que tuvieran que salir médicos bolivianos que con Evo Morales habían estado durante años apoyando al sistema de salud boliviano.

En el caso de Venezuela, Áñez desconoció al presidente Nicolás Maduro para en cambio reconocer como representante al líder opositor Juan Guaidó.

EL DESENCUENTRO CON LA OEA

Luis Arce también se pronunció sobre la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo informe sobre manipulación del resultado en las elecciones en Bolivia de hace un año, luego anuladas, el MAS siempre ha denunciado que fue determinante en el supuesto golpe de Estado, del que dicen fue víctima Morales, quien siempre ha negado que hubiera fraude.

"De la OEA nosotros tenemos muchas observaciones sobre el trabajo que ha hecho aquí en Bolivia desde el año pasado. Lo hemos dicho claramente y si no se subsanan esos errores, nosotros vamos a seguir observando todo lo que ha hecho la OEA en Bolivia", sentenció.

"Ha violado las leyes. Una de las leyes de los observadores que vienen a las elecciones es no meterse en asuntos internos y es lo primero que ha hecho la OEA al meterse en asuntos internos. Eso es una grave ofensa al pueblo boliviano", denunció.

Arce agregó que "tienen ellos que enmendar esos sus errores. Pero si no lo hacen, allá ellos, nosotros vamos a trabajar, así como con los países, con organismos internacionales que nos respeten".

"Vamos a ser un Gobierno amplio, abierto a todo tipo de relacionamiento internacional con países, con organismos internacionales que nos respeten con soberanía y como países. Y nosotros, amplios a hablar sobre cualquier tema, integración, comercio, inversión, lo que sea necesario a objeto de sacar a la población boliviana adelante", concluyó.

Gabriel Romano