Los europeos adoptan medidas variadas para hacer frente a la covid-19

Atenas.(Grecia) EFE/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Redacción Internacional, 20 oct (EFE).- Toques de queda, cierres de negocios, sanciones... cada país europeo adopta medidas diversas para intentar contener la extensión del coronavirus mientras crecen las cifras de contagios y muertes en todo el continente.

RUSIA

Rusia registró en las últimas 24 horas un total de 16.319 nuevos casos de covid-19, nuevo récord de contagios diarios desde el comienzo de la epidemia, según informaron hoy las autoridades sanitarias del país. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en la última jornada se produjeron además 269 decesos por covid-19, con lo que asciende a 24.635 el total de las víctimas mortales causadas por esta enfermedad.

Con 1,43 millones de casos, Rusia es a día de hoy el cuarto país del mundo, después de Estados Unidos, la India y Brasil, por el número de positivos por coronavirus.

Para contener la epidemia, el Ayuntamiento de Moscú ha ordenado el régimen de teletrabajo para al menos el 30 % de la plantilla de las empresas y organizaciones en los casos en que no afecte mayormente a su funcionamiento, y ha recomendado a los mayores de 65 años y enfermos crónicos permanecer en sus domicilios.

ALEMANIA

Alemania registró en las últimas 24 horas 6.868 nuevos contagios con coronavirus, frente a los 4.325 un día antes, cifra menor atribuible al hecho de que no todos los estados federados comunican sus datos el fin de semana. Así, la cifra de positivos contabilizados es notablemente más alta que los 4.122 casos registrados el martes de la semana pasada. El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 373.167, con 9.836 víctimas mortales, 47 más en un día.

En el conjunto de Alemania, la incidencia se situaba este lunes en 45,4 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en el estado de Baviera son cinco las circunscripciones con una incidencia superior a los cien nuevos casos, con la más elevada en Berchtesgaden (236) y en el de Baja Sajonia son cuatro los distritos con elevada incidencia, entre ellos Delmenhorst, con 211,5 nuevos contagios.

ITALIA

La región de Lombardía, en el norte de Italia, impondrá desde el próximo jueves el toque de queda desde las 23.00 a las 5.00 horas para frenar el número de contagios, que se ha disparado en las últimas semanas y que está produciendo los primeros problemas en su servicio sanitario. El mayor problema está en Milán, donde se detectan la mitad de los nuevos positivos en la región (814 casos en el área metropolitana, 436 en la ciudad).

Actualmente hay 134.003 personas positivas por coronavirus en Italia, 7.766 más que el día anterior y de estas 797 en la UCI, 47 más que el domingo.

POLONIA

Las autoridades polacas verificaron hoy 9.291 nuevos casos de Sars-CoV-2, mientras crece la alerta ante la posibilidad de que se llegue a los 15.000 la próxima semana. La cifra de este martes es la segunda más alta en 24 horas tras el máximo absoluto de 9.622 infecciones registrado el sábado. El total de contagios en toda la pandemia se sitúa así en los 192.000, con 3.721 víctimas mortales, 107 de las cuales en las últimas 24 horas. El máximo de fallecidos en un día, con o por el Sars-CoV-2, se registró el pasado viernes, con 132 defunciones.

La pandemia ha afectado a la vida política del país. El primer ministro, Mateusz Morawiecki, abandonó ayer la cuarentena, tras cinco días de aislamiento preventivo por un contacto con una persona que dio positivo. Asimismo en cuarentena quedó ayer el viceprimer ministro, Jaloslaw Kaczynski, también por haber estado en contacto con personas que dieron positivo. Varios obispos han dado asimismo positivo de coronavirus, lo que ha obligado a aislar a algunas comunidades religiosas.

IRLANDA

El Gobierno irlandés estudia este martes un paquete de medidas legislativas para imponer sanciones a quienes infrinjan la alerta máxima del plan contra la pandemia, que entrará en vigor el jueves y durará seis semanas. El Ejecutivo quiere dotar a las autoridades con herramientas legales para multar a quienes se salten el confinamiento y superen el límite de cinco kilómetros impuesto para todas las actividades no esenciales. Dentro de esa zona, la ciudadanía solo podrá realizar ejercicio o reunirse con miembros de otra unidad familiar, mientras que están prohibidas todas las reuniones bajo un mismo techo y visitas a otros domicilios.

El Equipo de Emergencias de Salud Pública Nacional informó este lunes de que la incidencia de la covid-19 acumulada durante 14 días se ha situado en 262 casos por cada 100.000 habitantes. El Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas, democristianos y verdes, decretó por fin este lunes el nivel cinco del plan contra el coronavirus con un confinamiento que, según el primer ministro, Micheál Martin, es uno "de los más duros de Europa" y durará cuatro semanas. Hasta entonces permanecerán cerrados los bares y restaurantes y los comercios no esenciales pero estarán abiertas escuelas y guarderías.

HUNGRÍA

Hungría ha registrado en un día 38 muertes por coronavirus, un nuevo récord en el país centroeuropeo desde el inicio de la pandemia, que eleva el número total de fallecidos a 1.211. En las últimas 24 horas las autoridades sanitarias húngaras confirmaron 989 nuevos casos de coronavirus en el país de 9,7 millones de habitantes, que así ha contabilizado hasta ahora un total de 48.757 contagios.

Hungría fue el primer país de la Unión Europea (UE) que en la segunda ola de la pandemia cerró - el pasado 1 de septiembre - sus fronteras a ciudadanos extranjeros para detener la propagación del virus.

UCRANIA

Ucrania registró en las últimas 24 horas 113 fallecidos por covid-19, nuevo récord diario desde el comienzo de la epidemia, informaron hoy las autoridades sanitarias del país. En total se detectaron 5.469 nuevos positivos por coronavirus en el última jornada, por lo que Ucrania acumula 309.107 casos, mientras que los decesos por covid-19 ascienden a 5.786.

Según el Gobierno ucraniano, actualmente en el país hay 173.188 casos activos de covid-19. El principal foco de la infección es Kiev, la capital ucraniana, que en la última jornada sumó 462 nuevos positivos.

PORTUGAL

El primer ministro de Portugal, António Costa, rechaza un nuevo confinamiento general en Portugal para combatir la expansión del coronavirus, como ocurrió en primavera, y califica la actual situación en el territorio luso de "grave", ya que los contagios se han disparado en el último mes.

Portugal sumó ayer 1.949 positivos de covid-19 y desde que comenzó la pandemia ya ha acumulado un total de 101.860 personas contagiadas y 2.198 fallecidos.

El país se encuentra en fase de estado de calamidad, por lo que las reuniones en la calle o en restaurantes no pueden tener más de cinco miembros, y el Gobierno promoverá una ley en el Parlamento para que en breve sea obligatorio el uso de mascarilla en la calle.

BULGARIA

Bulgaria registró este martes un nuevo récord de positivos con 1.024 en las últimas 24 horas, así como un máximo de 22 fallecidos en el mismo espacio de tiempo. El número de positivos es especialmente elevado en relación a las pruebas realizadas, unos 4.400 PCR, por lo que casi una cuarta parte de las personas testadas resultó contagiada. La cifra de muertes en este país de siete millones de habitantes asciende a 1.008 personas.

El ministro de Sanidad, Konstantin Angelov, baraja hoy imponer nuevas limitaciones para contener la pandemia, como la obligación de llevar mascarilla en las calles. Actualmente solo son obligatorias en comercios y otros lugares públicos cerrados.

R.UNIDO

El Reino Unido planea un estudio para conocer la efectividad de vacunas contra la COVID-19 en el que se infectaría deliberadamente con el virus, en un entorno controlado, a voluntarios inmunizados, indicaron este martes fuentes oficiales. Se espera que las pruebas, conocidas como de "desafío humano" y auspiciadas por el Gobierno, empiecen en enero próximo, y que en ellas participen 90 voluntarios sanos de entre 18 y 30 años, a los que se les suministrará previamente una vacuna candidata.

Los voluntarios estarán supervisados para establecer si la vacuna funciona y si hay efectos secundarios, han señalado las autoridades, que no han especificado qué vacuna o vacunas se probarán. Se estima que los resultados de estas pruebas de desafío humano puedan conocerse en mayo del año próximo.

GRECIA

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, revocó este martes la decisión de la comisión de expertos, anunciada apenas 24 horas antes, de permitir la presencia de hasta un 10 % de espectadores en los partidos de la Liga de Campeones y Liga Europea jugados en Grecia. Aunque el número de casos positivos de coronavirus detectados en Grecia permanece muy por debajo de la mayoría de los países europeos, desde agosto hay una clara tendencia al alza y la media de nuevos casos diarios sobrepasa ya los 400.

A pesar de las advertencias de las autoridades, los ciudadanos ofrecen resistencia a la hora de aplicar las medidas de contención de la pandemia. Tras el cierre de bares y restaurantes a medianoche, miles de personas se reúnen en las plazas de las ciudades sin respetar ni el distanciamiento físico ni el uso de mascarilla. Desde la llegada de la pandemia a Grecia a finales de febrero, se han registrado 25.802 casos de coronavirus y 520 fallecimientos en total.