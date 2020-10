LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 20 de octubre de 2020

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA

USHUAIA, Argentina - Argentina alcanza un nada halagador hito al reportar un millón de casos confirmados del nuevo coronavirus. Por Nicolás Deluca, Almudena Calatrava y Christine Armario. 1.277 palabras. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-GBRETAÑA-ESTUDIO: Preparan un controvertido experimento en el que se infectaría a voluntarios sanos con el nuevo coronavirus para estudiar la enfermedad.

-CORONAVIRUS-PORTUGAL: Portugal se retracta de plan de hacer obligatorio el uso de una aplicación de rastreo del COVID-19.

-CORONAVIRUS-BODA FRONTERIZA: Abuelos de Maine van a boda en Canadá sin cruzar la frontera.

-CORONAVIRUS-TRATAMIENTOS: ¿Cuáles son las opciones para tratar el COVID-19?

-CORONAVIRUS-IRAN: Irán reporta 5.000 casos de coronavirus en un día.

-CORONAVIRUS-INDIA: India agrega 587 muertes por coronavirus en un día.

AMN-POL EEUU-ELECCIONES

WASHINGTON - Apenas un día después de afirmar que los estadounidenses están cansados de escuchar al doctor Anthony Fauci, Donald Trump insiste en que se lleva bien con el principal especialista en enfermedades infecciosas de la nación, aunque también se queja de que el médico que se ha enfrentado a él a veces por el coronavirus no es un “hombre de equipo”. Por Zeke Miller y Jill Colvin. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con: AMN-POL EEUU-ELECCIONES-VOTANTES MUERTOS

ESP-MUS ARMANDO MANZANERO

CIUDAD DE MÉXICO - A sus 84 años, Armando Manzanero se mantiene activo, grabando todo lo que compone. El maestro mexicano de la música romántica, que esta semana recibe el Premio Billboard a la Trayectoria, rememora los momentos en los que tuvo que luchar por su música, las grandes estrellas a las que produjo y algunos aspectos íntimos de su vida. Por Berenice Bautista. 1.500 palabras. AP Foto.

DEP-CIC GIRO-GAVIRIA

UDINE, Italia - El colombiano Fernando Gaviria da positivo en una prueba de coronavirus nuevamente y es retirado del Giro de Italia cuando la carrera se aproxima a su conclusión el fin de semana. A Gaviria le detectaron COVID-19 a inicios de marzo, cuando competía en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN MEXICO-TERREMOTO-RESTAURACION

CIUDAD DE MÉXICO - Tres años después del terremoto que sacudió México en 2017 la mitad de los 2.340 edificios e iglesias de la época colonial que resultaron dañados todavía deben ser restaurados. Por Mark Stevenson. 1.100 palabras. AP Foto.

REP-GEN EEUU-PROTESTAS-ARRESTOS

WASHINGTON - Una investigación de The Associated Press revela que la mayoría de los detenidos en las manifestaciones contra las injusticias raciales no son extremistas peligrosos, como dice Donald Trump, sino más bien gente de los suburbios, sin conexiones con organizaciones violentas. Por Alanna Durkin Richer, Colleen Long y Michael Balsamo. 1.000 palabras. AP Foto.

REP-GEN CORONAVIRUS-TRABAJO INFANTIL

NAIROBI - Muchas adolescentes de Nairobi se están prostituyendo para ayudar a sus familias en medio de la pandemia del coronavirus. La ONU dice que la pandemia amenaza con anular años de progresos en la lucha contra la explotación infantil. Por Tom Odula. 900 palabras. AP Foto.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMC-GEN GUATEMALA-CORRUPCION

CIUDAD DE GUATEMALA - El exministro de Comunicación del expresidente guatemalteco Jimmy Morales se fuga mientras las autoridades allanan cuatro viviendas en su búsqueda tras determinar que arrendaba una propiedad donde la semana pasada fueron encontrados unos 16 millones de dólares en efectivo. Por Sonia Pérez D. 305 palabras. ENVIADO.

CAR-GEN CUBA-CANTINEROS

LA HABANA - Apasionados por la coctelería y conocedores de las carencias de la isla, dos jóvenes cubanos desarrollan un proyecto para preparar tragos a partir de plantas nativas de Cuba y las Antillas e incluso crear un emprendimiento comercial que distribuya siropes a partir de ellas. Por Andrea Rodríguez. 880 palabras. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-ECO EEUU-GOOGLE DEMANDA

WASHINGTON - El Departamento de Justicia demanda a Google por abusar de su posición dominante en las búsquedas online para sofocar la competencia y perjudicar a los consumidores. La demanda es la medida más significativa del gobierno estadounidense en defensa de la competencia desde el caso contra Microsoft hace más de 20 años. Podría ser el inicio de una serie de medidas antimonopolio del gobierno contra Apple, Amazon y Facebook. Por Michael Balsamo y Marcy Gordon. 266 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-DROGAS

WASHINGTON - Más de 1.500 personas han sido arrestadas y acusadas de crímenes estatales y federales en los últimos tres meses como parte de una ofensiva de la DEA contra el crimen violento, dice el titular interino de la agencia antidrogas a The Associated Press. Por Michael Balsamo. 387 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

AMN-GEN EEUU-RUSIA-HACKEO

WASHINGTON - El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechaza las acusaciones de Estados Unidos de que seis antiguos y actuales oficiales militares rusos trataron de infiltrar computadoras para desvirtuar las elecciones en Francia, las Olimpiadas de Invierno y diversos negocios y hospitales estadounidenses y surcoreanos. Por Eric Tucker. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CIE OTAN-ESPACIO

KESTER, Bélgica - La OTAN prepara la creación de un centro espacial para ayudar a gestionar las comunicaciones por satélite y partes clave de sus operaciones militares en todo el mundo. El plan coincide con las preocupaciones por la actividad en el espacio de China y Rusia. Por Lorne Cook. 740 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN FRANCIA-MAESTRO DECAPITADO

PARÍS - Se realiza una marcha cerca de París en homenaje al profesor de historia que fue decapitado la semana pasada. La policía francesa dijo que 16 personas permanecen detenidas como parte de la investigación del ataque. Por Sylvie Corbet. 256 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN DINAMARCA-ASESINATO

COPENHAGUE - Un danés condenado por la tortura y muerte de una periodista sueca a bordo de su submarino de fabricación casera escapa de la cárcel donde purgaba una condena perpetua, pero es recapturado poco después. Por Jan M. Olsen. 280 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN EUROPA-CIUDADANIA POR INVERSION

BRUSELAS - La Comisión Europea inicia procedimientos para sancionar a Chipre y Malta por sus programas de “pasaporte dorado”, que han usado algunas personas adineradas para obtener una ciudadanía que les da acceso a toda la Unión Europea a cambio de una inversión. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ITALIA-ABORTO

ROMA - Fiscales italianos y el organismo defensor de la vida privada investigan cómo aparecieron los nombres de mujeres que tuvieron abortos espontáneos o voluntarios en cruces colocadas en las tumbas de los fetos en un cementerio en Roma. Grupos de derechos humanos denuncian el caso como una violación grave de la intimidad de las mujeres, protegida por la ley que legalizó el aborto en Italia. Por Riccardo Antoniucci y Nicole Winfield. 303 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN FILIPINAS-DUTERTE NARCOTRAFICO

MANILA - El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dice que no tiene problema alguno en ser considerado responsable de los asesinatos ocurridos bajo su campaña antidrogas y apunta que está listo para enfrentar cargos que podrían llevarlo a prisión, aunque no por lesa humanidad. Por Jim Gómez. 391 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AFR-GEN CONGO-FUGA MASIVA

BENI - Más de 1.300 presos escapan de la prisión central de Beni en República Democrática del Congo después de un ataque de los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas. El alcalde Modeste Bakwanamaha dice que un preso murió durante el ataque a la cárcel de Kangbayi. Por Al-Hadji Kudra Maliro. 251 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT CAMPEONES-RESUMEN

SIN PROCEDENCIA - La fase de grupos de la Liga de Campeones se pone en marcha con el Paris Saint-Germain, el equipo derrotado en la final de la pasada edición, de local contra el Manchester United. El Barcelona de Lionel Messi debuta en casa ante el club húngaro Ferencvaros. Por Steve Douglas. 500 palabras. AP Foto. Editores: partidos desde las 1655 GMT.

DEP-BEI SERIE MUNDIAL

ARLINGTON, Texas - Los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay, los equipos con las mejores marcas de cada liga durante una temporada abreviada por la pandemia, inician la primera Serie Mundial en sede neutral. Por Ronald Blum. 500 palabras. AP Foto. Editores: juego comienza a las 0011 GMT.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS SEMANA BILLBOARD

MIAMI - Las entrevistas fueron grabadas con anterioridad, no habrá público que interactúe ni espectadores que vean las actuaciones en vivo, pero la música y la cultura latinas serán honradas y celebradas de una manera especial esta Semana de la Música Billboard. Por Gisela Salomon. 800 palabras. AP Foto.

ESP-CIN NUEVO ORDEN

CIUDAD DE MÉXICO - Michel Franco pide al público mexicano que no se deje llevar por el tráiler de “Nuevo orden”, que ha sido criticado como clasista y racista. La película, que ganó el León de Plata del jurado y el Leoncino d’Oro del jurado joven en Venecia, se estrena en México. Por Berenice Bautista. 850 palabras. AP Foto. ENVIADO.

