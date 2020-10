Leve subida del Hang Seng ante el aumento del desempleo en Hong Kong

. EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 20 oct (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró su sesión de hoy con leves ganancias del 0,11 % ante las cifras del desempleo en la antigua colonia británica, que subió 0,3 puntos, hasta el 6,4 %, en el período julio-septiembre, destruyendo unos 15.600 puestos de trabajo.

El selectivo sumó 27,28 puntos hasta los 24.569,54, mientras que el índice que mide el comportamiento de las firmas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, se elevó un 0,1 %.

Final mixto entre los subíndices: Finanzas bajó el 0,24 %, e Inmobiliaria, el 0,45 %, mientras que los otros -Comercio e Industria subieron el 0,59 %, y Servicios, el 0,09 %.

En la zona financiera solo ganaron las aseguradoras como Ping An (0,45 %), en tanto que en bancos estatales chinos Bank of China restó el 1,55 %, y Bank of Communications, el 1,77 %.

En terreno inmobiliario, Hang Lung Property volvió a subir, un 0,95 %, mientras que la mayoría se fue al rojo, como China Overseas (0,81 %).

Los dos gigantes digitales del parqué, Alibaba y Tencent, ganaron un 0,74 % y un 0,53 %, respectivamente.

Peor comportamiento registraron las tres grandes petroleras estatales chinas, todas ellas con bajadas: Sinopec (1,33 %), Petrochina (1,36 %) y Cnooc (2,02 %).

Entre las ganadoras de la sesión figuraron la operadora pública China Unicom (1,89 %), el fabricante de automóviles Geely (3,1 %) y la láctea Mengniu Dairy (4,41 %).

El volumen de negocio de la jornada fue de 99.320 millones de dólares hongkoneses (12.815 millones de dólares, 10.870 millones de euros).