Latinoamérica.- Escultura de Washington Irving en La Rábida homenajea su contribución al conocimiento de los lugares colombinos

La figura del escritor y periodista estadounidense Washington Irving ya forma parte del paisaje de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), gracias a la escultura que este martes se ha inaugurado en la pasarela que une el Foro Iberoamericano y el Muelle de las Carabelas.



El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y la responsable de la Fundación Cepsa en Huelva, Teresa Millán, han inaugurado la obra, realizada gracias a la colaboración entre ambas instituciones y destinada a poner en valor la gran contribución histórica de Irving al conocimiento y difusión de los lugares colombinos, ha indicado la institución provincial en nota de prensa.



En este sentido, Caraballo ha destacado que con esta escultura se rinde "un merecido homenaje al primer escritor que viajó al convento franciscano en busca de huellas y memorias de Cristóbal Colón. Washington Irving fue el primero que dio dimensión universal a los Lugares Colombinos, a los enclaves vinculados al Descubrimiento de América, a través de su relato A visit to Palos", editado en 1831 en inglés y publicado en español en 1854.



"En una época en la que los Lugares Colombinos estaban sumidos en el olvido, Irving fue un impulsor de la difusión de estos espacios como origen de la gesta descubridora", ha añadido el presidente de la Diputación.



La escultura, en bronce sobre pedestal y a tamaño real, ha sido realizada por el escultor palmerino Martín Lagares, uno de los artistas "más destacados" de la provincia de Huelva.



Así, Caraballo ha señalado que Lagares "ha sabido trasmitir la personalidad de Washington Irving, al esculpirlo integrado en el entorno, contemplando y dibujando el paraje que en su día le cautivó y le llevó a escribir la que algunos consideran la primera guía de viajes como concepto moderno".



Caraballo ha agradecido "la valiosa colaboración de la Fundación Cepsa con la Diputación, un compromiso que se extiende en el tiempo desde hace más de veinticinto años", antes con Cepsa y ahora con su Fundación. Una colaboración dirigida a revitalizar y poner en valor el entorno de La Rábida, "un pilar fundamental" de la identidad americanista de la provincia de Huelva y al que ahora se suma el monumento, "convirtiéndose en una nueva referencia que sigue aportando valor cultural al enclave".



Por su parte, la responsable de la Fundación Cepsa en Huelva ha indicado que este proyecto, que lleva gestándose desde hace dos años, "por fin ve la luz" y ha mostrado su agradecimiento a la Diputación y al escultor de la obra "por hacerlo posible".



Según Teresa Millán, "la Fundación Cepsa se siente muy orgullosa de haber sido partícipe de esta puesta en escena de los lugares colombinos, representada en un escritor que además fue periodista, y por eso hizo esa traslación de su viaje con ese particular estilo- y que, sin duda, es una figura que se merece este reconocimiento".



El autor de la escultura, Martín Lagares, ha destacado que Washington Irving es "el prototipo del escritor romántico, viajero, del siglo XIX y estéticamente da mucho juego estético, lo que unido al lugar donde se enclava la escultura ha sido un punto importante de motivación, que se suma al entusiasmo que me han trasmitido las instituciones que me han encargado la obra".



De otro lado, el responsable de Platalea, Diego Vázquez, ha dinamizado el acto recreando la visita del escritor norteamericano a La Rábida con la lectura de algunos párrafos del libro 'Washington Irving y los Lugares Colombinos', de Antonio Garnica, editada hace dos décadas por el Servicio de Publicaciones y reeditada hace un año.



Fiona Irving Donovan, conocida en nuestra provincia por ser la biznieta de Miss Whitney, la autora del Monumento a Colón de la Punta del Sebo, es además sobrina nieta en quinta generación de Washington Irving y ha remitido a la Diputación y a la Fundación Cepsa una carta de agradecimiento por la escultura.



En su misiva, afirma literalmente que esta escultura, "proporcionará un vínculo visual imaginativo con la historia y la larga y significativa relación de Huelva con América". Para Fiona Irving "la historia da sentido al presente y el arte puede ayudarnos a entender y apreciar mejor el pasado y el futuro".



SOBRE LA RUTA WASHINGTON IRVING



Washington Irving fue un escritor romántico que ejerció como político, abogado, periodista, historiador y embajador. Autor de obras tan célebres como Cuentos de la Alhambra o La Leyenda de Sleepy Hollow, su interés por España y especialmente por Andalucía y por la figura de Colón hacen que, en el verano de 1828, visite La Rábida, Palos de la Frontera y Moguer.



Gracias a este viaje de Washington Irving, Huelva se ha convertido en la puerta de entrada de la ruta del escritor norteamericano por Andalucía. Se trata de un itinerario que puede completarse con los pueblos por los que pasó el viajero en su camino de ida y vuelta entre Sevilla y Huelva, todos ellos citados en su diario: Villarrasa, Niebla, La Palma y Villalba camino de Sanlúcar, en Cádiz.



Todos estos municipios configuran 'La Ruta de Washington Irving por los Lugares Colombinos', un itinerario que vendría a completar al recorrido que el escritor hizo por la zona centro y oriental de Andalucía, hoy con fama mundial.



Esa ruta discurre por Málaga, Sevilla y Granada reviviendo el camino que hizo en 1829 el romántico escritor norteamericano por puntos que básicamente se ajusta a la actual autovía A-92, como sucede con Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor, Carmona, Écija o Antequera, como rumbo habitual de los viajeros extranjeros que llegaban al sur de España por barco a Gibraltar o Sevilla.