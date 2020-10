La oposición venezolana denuncia la reducción de pruebas de covid-19 en el país

Una funcionaria toma una prueba para detectar nuevos casos de covid-19. EFE/Orlando Barría/Archivo

Caracas, 20 oct (EFE).- La oposición venezolana denunció este martes que el Gobierno de Nicolás Maduro ha reducido el número de pruebas para detectar nuevos casos de covid-19, razón por la que ha bajado también el número de infectados comprobados en las últimas semanas.

"Maduro quiere construir una falsa normalidad para llevar a los venezolanos a una farsa electoral en diciembre sobre los cadáveres de los médicos, enfermeros y venezolanos. Han intentado hacer un falso fin de la pandemia", aseguró el diputado José Manuel Olivares, citado en un comunicado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en referencia a los comicios legislativos del 6 de diciembre.

En opinión del parlamentario, nombrado por el opositor Juan Guaidó como comisionado para la Salud y Atención Sanitaria a los Migrantes, la "dictadura" que considera que ejerce Maduro busca mostrar que "hoy en Venezuela no hay covid-19" de cara a las elecciones que la oposición considera un "fraude".

Para Olivares, el objetivo del Gobierno de Maduro "es hacer creer a los venezolanos que se acabó la covid-19" y, por tanto, Venezuela "es el único país del mundo sin coronavirus" o con cifras más bajas que el resto.

"En la última semana, en Venezuela solo se han hecho 179 pruebas serológicas (pruebas rápidas) en todo el país. La decisión de la dictadura es no hacer más pruebas para disminuir forzadamente la curva de infectados", aseguró.

Venezuela comenzó en septiembre un descenso en el número de casos detectados cada día y hay 6.104 casos activos, por lo que el 92 % de los infectados ya han superado la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, según los datos del Ejecutivo.

Por ello, las autoridades venezolanas consideran que han aplanado la curva de contagios.

Pero Olivares, que vive fuera de Venezuela desde hace varios años, asegura que "solo están procesando 500 pruebas de PCR diarias" en los tres laboratorios que habían sido habilitados para hacer pruebas que detecten la covid-19.

Según la afirmación del diputado, se revirtió la tendencia y el número de PCR supera ampliamente al de pruebas rápida.

"Por esta razón, Nicolás Maduro hace un falso fin de la pandemia, y pone en riesgo a toda nuestra familia con una flexibilización basada en la mentira", denunció.

Según Olivares, Venezuela tiene actualmente la capacidad de habilitar 16 laboratorios que procesen 16.000 pruebas diarias, pero el Gobierno no lo hace.

Venezuela vive una semana de flexibilización de la economía, a la que debe seguir siete días de cuarentena, un plan que el Ejecutivo denomina 7+7 y que ha ampliado a otros sectores.

En opinión del legislador, "con la flexibilización, no hay duda que en dos o tres semanas se va a disparar el número de casos".

"Vamos camino a un aumento de los casos con un sistema de salud acabado", dijo sin mencionar directamente al plan 7+7, que entró en vigor en junio.

Finalmente, aseguró que, hasta el momento, han fallecido al menos 1.539 venezolanos por covid-19, mientras que los datos del Gobierno mencionan solo 741 fallecidos.