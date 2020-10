La Habana no registra casos de coronavirus por primera vez en tres meses

Un hombre protegido con tapabocas camina por una de calle de La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora/Archivo

La Habana, 20 oct (EFE).- La capital cubana, durante varios meses epicentro del coronavirus en la isla e inmersa ahora en su tercera semana de reapertura, no registró contagios en las últimas 24 horas, algo que no ocurría desde julio pasado, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla.

Los 47 casos notificados en la última jornada se concentran en la provincia occidental de Pinar del Río y la central de Sancti Spíritus.

Es la primera vez en tres meses, desde que el país celebró dos días sin contagios locales el 19 y 20 de julio, que no se registran nuevas infecciones en La Habana, la región cubana más poblada y la que mayor tiempo ha pasado bajo restricciones para controlar la enfermedad.

Después de encabezar el número de contagios durante el primer pico del virus en abril, y también en el inicio de la actual segunda ola, La Habana inició su segunda desescalada el pasado 1 de octubre, aunque oficialmente no ha entrado en la etapa de "nueva normalidad" vigente en la mayoría del país.

Pinar del Río lidera el reporte de hoy con 31 contagios. Los 16 restantes corresponden a Sancti Spíritus, una de las dos provincias del centro que aún permanecen aisladas por los rebrotes.

Así, Cuba ya acumula 6.305 positivos desde el inicio de la epidemia, con 5.806 pacientes recuperados (92,1 %) y 127 fallecidos.

En hospitales cubanos permanecen ingresadas 2.959 personas, entre ellas 370 casos activos de covid-19: dos críticos, cinco graves y el resto con evolución satisfactoria, de acuerdo al Minsap.

De los 47 contagios de este martes, 45 fueron contactos de otros casos y en dos no se precisa aún la fuente de infección. El 59.5 % (28) se mostraba asintomático.

Los nuevos positivos fueron detectados entre 6.699 pruebas PCR completadas la víspera -para un total de 756.623 muestras - recogidas por todo el país, donde el Gobierno ha asegurado que se seguirán realizando análisis aun en los territorios sin presencia del virus.

Cuba entró el pasado 12 de octubre en una "nueva normalidad" que deja fuera de momento a las provincias centrales Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, junto a La Habana, en fase 3.

La capital mantiene abiertos la mayoría de los servicios y acaba de retomar los viajes con el resto del país, aunque no ha anunciado fecha aún para el reinicio de vuelos regulares en su aeropuerto, el único a donde pueden llegar las aerolíneas estadounidenses.