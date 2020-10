12/07/2019 Kiko Rivera estalla públicamente contra su madre, Isabel Pantoja. MADRID, 20 (CHANCE) El sábado, Kiko Rivera confesaba en "Sábado Deluxe" que estaba atravesando por una depresión y se encontraba, literalmente, en el "subsuelo". Isabel Pantoja, que adora a su hijo, no dudaba en entrar en directo por teléfono durante la entrevista para transmitirle su apoyo y decirle que no iba a permitirle que se viniese abajo. En tono de regañina, la tonadillera reprochaba a su hijo que hiciese público este mal momento en medio de una pandemia mundial, pero le prometía que al día siguiente le visitaría en su casa para darle el abrazo y el cariño que el Dj tanto necesita ahora mismo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



El sábado, Kiko Rivera confesaba en "Sábado Deluxe" que estaba atravesando por una depresión y se encontraba, literalmente, en el "subsuelo". Isabel Pantoja, que adora a su hijo, no dudaba en entrar en directo por teléfono durante la entrevista para transmitirle su apoyo y decirle que no iba a permitirle que se viniese abajo. En tono de regañina, la tonadillera reprochaba a su hijo que hiciese público este mal momento en medio de una pandemia mundial, pero le prometía que al día siguiente le visitaría en su casa para darle el abrazo y el cariño que el Dj tanto necesita ahora mismo.



Pues bien, Isabel no ha cumplido, por el momento, con su promesa y Kiko, muy dolido, ha estallado a través de su cuenta de Instagram, atacando indirectamente a su madre por su falta de apoyo en estos momentos tan complicados para él. Dolido, el hijo de Paquirri no ha dudado en cargar tintas contra la tonadillera de la siguiente manera: "Las palabras se las lleva el viento... 3 días y aún sigo esperando que vengas a darme un beso. Por cierto Buenos días a todos familia! Os requetequiero. Y hoy comienza un nuevo día! Nada ni nadie podrá conmigo podéis estar seguro! Vamo 'pa rriba"



Pero esto no ha sido todo. Y es que Kiko, consciente de que le van a llover las críticas por estallar públicamente contra su madre, ha añadido posteriormente: "A quien no le guste la verdad que no la lea. Aquí sigo yo con mi mujer y mis hijas" dejando claro que Irene Rosales, Ana y Carlota son en este complicado momento sus grandes apoyos entre los que, desgraciadamente, no se encuentra Isabel Pantoja.