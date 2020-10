Justicia alemana pide detención de Jürgen Mossack y Ramon Fonseca

El equipo legal de la firma Mossack & Fonseca en una rueda de prensa. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Berlín, 19 oct (EFE).- Un tribunal de Colonia ha emitido órdenes de detención contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca por fraude fiscal y asociación criminal en relación con el caso de los Papeles de Panamá, la investigación internacional por blanqueo de dinero, informaron medios alemanes.

Un portavoz de la Fiscalía de esa ciudad del oeste alemán confirmó este lunes la existencia de "dos órdenes internacionales de detención" sin precisar contra quién pero "Süddeutsche Zeitung" (SZ) y los canales de televisión NDR y WDR informaron de que se busca a Mossack y Fonseca.

Según informó el SZ las autoridades alemanas esperan que Mossack, que tiene familia en Alemania, se enfrente voluntariamente a un proceso judicial y que, como parte de un trato y debido a su edad (72 años) , podría evitar una sentencia más larga.

El diario estima que además podría librarse de un proceso penal en los Estados Unidos ya que si Mossack fuera juzgado en Alemania, las autoridades estadounidenses probablemente no volverían a procesarle por los mismos delitos.

Por su parte los canales NDR y WDR agregan que las autoridades alemanas aparentemente han reunido pruebas suficientes para emitir órdenes de arresto contra los fundadores de la firma panameña.

Pero recordaron que la Justicia alemana en principio tendría muy difícil la detención si no hubiera una entrega voluntaria puesto que tanto Mossack como Fonseca tienen pasaporte de Panamá y ese país no extradita a sus ciudadanos.

Los tres medios alemanes agregaron que este mes de octubre se procedió al registro de un domicilio localizado en el "Land" de Hesse (centro) en relación con una investigación sobre un pariente de Mossack que vive en Alemania y que tenía intereses en una empresa registrada en Panamá a través del bufete Mossack-Fonseca y que no había declarado a las autoridades fiscales alemanas.

Los Papeles de Panamá son la filtración de documentos del bufete de abogados panameño Mossack-Fonseca al citado diario alemán y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Estos documentos revelaron el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de Gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.

En abril de 2016, cientos de medios de comunicación tuvieron acceso a la base de datos de la firma Mossack-Fonseca y desvelaron que personalidades de todo el mundo contrataron sus servicios para crear sociedades "offshore" y presuntamente evadir impuestos.