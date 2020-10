Juanes, Pitbull y Luis Fonsi actuarán en el homenaje de los latinos de la CBS

En la imagen un registro del cantante colombiano Juanes, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 19 oct. (EFE).- Juanes, Pitbull, Luis Fonsi y Kelsea Ballerini actuarán en Essential Heroes: A Momento Latino Event", una gala especial presentada y planeada por Eva Longoria en la cadena de televisión CBS que rendirá homenaje a las aportaciones de los latinos en Estados Unidos.

Además, la organización anunció que Lin-Manuel Miranda se suma como presentador del evento junto a Gloria Estefan, quien también actuará en la ceremonia del 26 de octubre.

Rita Moreno, José Andrés, John Leguizamo e Isabela Merced serán algunos de los invitados de "Essential Heroes: A Momento Latino Event".

"Este evento celebrará la diversidad de EE.UU. enfocándose en la cultura 'latinx' y aportando alegría, conciencia y ayuda a la comunidad 'latinx', que se ha visto profundamente impactada por la COVID-19 y que ha jugado un papel esencial para combatirla", dijo la CBS en un comunicado.

La lista completa de invitados incluye a José Andrés, Arturo Castro, John Leguizamo, George López, Isabela Merced, Rita Moreno, Ana Navarro, Freddy Rodríguez y Wilmer Valderrama.

Junto a Longoria, que es el gran cerebro detrás de esta celebración latina, figurarán como copresentadores Gloria Estefan y Ricky Martin.

"Cuando la covid-19 golpeó a Estados Unidos, la gente se apresuró a aplaudir a nuestros trabajadores esenciales, muchos de los cuales son latinos, por ayudar a que siga habiendo comida en nuestras mesas, por enviar nuestros paquetes y por trabajar en nuestro sistema de salud", dijo Longoria a comienzos de octubre cuando se anunciaron los primeros detalles de este especial televisivo.

"La comunidad 'latinx' ha sido la columna vertebral de este país durante cientos de años, no solo en los últimos siete meses, y es hora de que no solo sepamos nuestro propio valor sino que seamos también reconocidos, apreciados y celebrados por nuestras contribuciones, haya pandemia o no", añadió.

"Essential Heroes" incluirá actuaciones musicales y de comedia que serán anunciadas próximamente, señalaron los organizadores.

El evento se emitirá en la cadena CBS el 26 de octubre a las 21 horas y también se podrá ver, tanto en directo como en diferido, a través de la plataforma digital CBS All Access.