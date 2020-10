Japón dice que no se pueden "pasar por alto" los ciberataques "maliciosos"

El Gobierno japonés afirmó este martes que no se pueden "pasar por alto" ciberataques "maliciosos" como el que fue denunciado en las últimas horas desde Londres, que afectó a los JJ.OO. de Tokio 2020.EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Tokio, 20 oct (EFE).- El Gobierno japonés afirmó este martes que no se pueden "pasar por alto" ciberataques "maliciosos" como el que fue denunciado en las últimas horas desde Londres, que afectó a los JJ.OO. de Tokio 2020, aunque los responsables olímpicos dijeron que no han observado un "impacto significativo".

Las autoridades del Reino Unido acusaron este lunes a los servicios de inteligencia militares de Rusia (GRU) de haber llevado a cabo ciberataques contra Tokio 2020, lo que pudo afectar a la organización de los Juegos, empresas de logística y patrocinadores relacionados con ellos.

Londres asegura que esta no es la primera vez que detecta intromisiones similares y que el GRU ya llevó presuntamente a cabo ataques contra la organización de los Juegos de invierno de Pieonchang, en 2018.

Al respecto, el jefe del Gabinete y ministro portavoz del Gobierno nipón, Katsunobu Kato, en su rueda de prensa diaria dijo hoy que, debido a la naturaleza del caso, prefería evitar comentarios específicos.

Aun así, agregó, "los ciberataques maliciosos que podrían sacudir los cimientos de la democracia no pueden pasarse por alto".

Kato agregó que las autoridades están adoptando medidas de seguridad para evitar este tipo de ciberataques a los JJ.OO. teniendo en cuenta que "es un evento que atrae la atención mundial".

"El Gobierno está promoviendo la gestión de riesgos con el proveedor de servicios que respalda el funcionamiento de los JJ.OO.", añadió el ministro.

Por su parte, un portavoz del Comité Organizador de Tokio 2020 dijo a Efe que la institución "viene revisando constantemente diversos tipos de ciberataques en la plataforma digital propiedad de Tokio 2020".

Sin embargo, añadió, "no se ha observado un impacto significativo en nuestras operaciones".

El comité, agregó la fuente, no puede detallar las contramedidas que está adoptando para evitar este tipo de ataques, pero añadió que continuará trabajando con otras organizaciones y autoridades para asegurarse de que se implementan.