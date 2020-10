06/03/2020 Isabel Pantoja, fuera de sí, desmiente un distanciamiento con su hijo Kiko Rivera. MADRID, 20 (CHANCE) El sábado, Isabel Pantoja entraba en directo en "Sábado Deluxe" para apoyar públicamente a Kiko Rivera después de que su hijo confesase que estaba atravesando por una depresión. Una llamada por la que la cantante ha recibido duras críticas en los últimos días. Y es que su tono, reprochando a su niño del alma que contase su mal momento anímico en medio de una pandemia mundial y asegurando que no podía estar así porque ella no lo iba a permitir, le ha granjeado el calificativo de egoísta, algo que la tonadillera no va a consentir. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



El sábado, Isabel Pantoja entraba en directo en "Sábado Deluxe" para apoyar públicamente a Kiko Rivera después de que su hijo confesase que estaba atravesando por una depresión. Una llamada por la que la cantante ha recibido duras críticas en los últimos días. Y es que su tono, reprochando a su niño del alma que contase su mal momento anímico en medio de una pandemia mundial y asegurando que no podía estar así porque ella no lo iba a permitir, le ha granjeado el calificativo de egoísta, algo que la tonadillera no va a consentir.



Esta mañana, el propio Kiko echaba más leña al fuego publicando en Instagram - tal y como hemos informado - una dura publicación reprochando a su madre que, tres días después de prometerle que iría a visitarlo y darle el cariño y apoyo que tanto necesita, todavía no lo hubiese hecho.



Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Isabel Pantoja ha sido que Paloma García Pelayo - colaboradora de "El programa de Ana Rosa" - asegurase que Kiko y la tonadillera no se hablan desde hace un mes porque el joven le pidió ayuda económica a su madre y ésta no se la pudo prestar.



Una Pantoja enfadada como hace tiempo que no la veíamos ha entrado en directo en el programa - en el que su hija Isa estaba presente - para dejar, fiel a su esencia, las cosas muy claras: "Ya estoy cansada de escuchar tantas mentiras. Eso lo primero. Estoy muy nerviosa. Yo me enteré de lo de mi hijo como todo el mundo se ha enterado a raíz de la televisión. Pero sí voy a contar que el viernes mi hijo iba a venir a casa con las niñas para quedarse a comer y hasta el domingo".



"Yo no digo que mi hijo tenga o no tenga una depresión. Nadie de los que están ahí ni en el mundo entero quiere más a mi hijo, igual que a mi hija, que yo, nadie. Lo unico que quise dar a entender es que era posible curación, era lo único", ha señalado muy ofendida con los que han criticado su llamada de apoyo a Kiko.



Muy enfadada con Paloma García Pelayo, Isabel Pantoja ha desmentido el supuesto distanciamiento con su hijo: "Que yo no tengo contacto on mi hijo es mentira. Hablo con él todos los dias. Al igual que hablo con mi hija Isabel si es que tiene tiempo o coge el teléfono. Llamo a mi nuera Irene. Si puede me recibe, si no puede no me recibe. De ahí que a mí, María Isabel Pantoja Martín o como me queráis llamar, que me acuséis que soy egoista con mis hijos, que he hecho daño a mi hijo con mi llamada, por favor".



La tonadillera, que no ha dejado de repetir lo nerviosa que estaba, ha vuelto a explicar lo que pretendía con su llamada el pasado sábado durante el programa de "Sábado Deluxe": "Lo que quise darle a entender es que estamos pasando por lo que estamos en todo el mundo. Hay miles de personas con depresion. Que nadie dude que amo a mis hijos y mato por ellos no, lo siguiente".



"A mí cuando me dijo que venía a Cantora con los niñas estaba feliz y a la media hora me dice no voy que voy al Deluxe. Y hace tres semanas que no viene, pero no tres semanas que no tenemos contacto. Y no es cierto. Esa no es la realidad. Estoy escuchando muchas mentiras", ha exclamado una Pantoja fuera de sí a la que su hija Isa, preocupada por su madre, ha insistido para colgar el teléfono y no dar explicaciones de sus palabras, justo en el momento en el que la tonadillera iba a desvelar cómo le había sentado el mensaje de Kiko en Instagram reprochándole que no haya ido a verle.