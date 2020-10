Irlanda y Gales vuelven a confinarse ante el aumento en los contagios de covid-19

Rpt sin Corrección - Actualiza con cambio de origen, confinamiento en Irlanda y Gales, conferencia OMS ///Dublín, 19 Oct 2020 (AFP) - Europa, sumida en exponencial rebrote de coronavirus, se ve obligada a incrementar las restricciones para contener los contagios, siendo Irlanda y Gales los primeros en dictar un reconfinamiento, algo que todos quieren evitar debido a su impacto económico y social.Pero la pandemia de coronavirus no da tregua, y ya deja más de 40 millones de casos y 1,1 millones de muertos en el mundo, según un balance de la AFP de este lunes. En la última semana hubo más de 2,5 millones de nuevas infecciones, una cifra inédita desde el inicio de la pandemia.Más de la mitad de los casos se sitúan en tres países: Estados Unidos (8.154.935), India (7.550.273) y Brasil (5.235.344).Ante el preocupante incremento de la pandemia de covid-19 en gran parte de Europa y Estados Unidos, el jefe de urgencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó con urgencia "poner los casos de contacto en cuarentena".Hay que "garantizar que cada uno de los individuos en contacto con casos confirmados de covid sea puesto en cuarentena el tiempo necesario para quebrar la cadena de transmisión", declaró el doctor Michael Ryan, director de asuntos de urgencia sanitaria de la OMS.El seguimiento de los casos de contacto es deficiente en muchos países Europa, donde el covid-19 deja más de 250.000 muertos, con un aumento exponencial de los contagios.En ese marco, Irlanda decidió un nuevo confinamiento a partir de la medianoche del miércoles y durante seis semanas para enfrentar la pandemia, convirtiéndose en el primer país de la UE en tomar esa medida. "Pedimos a todos en el país quedarse en casa", dijo el primer ministro Michael Martin al hacer el anuncio. Todos los comercios no esenciales cerrarán sus puertas y los bares y los restaurantes solo podrán vender comida para llevar. No obstante, aclaró que las escuelas seguirán abiertas.En tanto, la provincia británica de Gales, con tres millones de habitantes, se someterá a un confinamiento de dos semanas a partir del viernes, anunció el primer ministro galés, Mark Drakeford, en lo que constituye la medida más difícil introducida en el Reino Unido en esta segunda ola de contagios. - Más restricciones - Otros países del continente incrementan las restricciones, aunque sin llegar al confinamiento.Los cafés y restaurantes de Bélgica permanecen cerrados durante cuatro semanas a partir de este lunes. El país, de 11,5 millones de habitantes, con 192.000 casos y más de 10.000 decesos, tiene una de las mayores tasas de mortalidad por covid-19: 90 fallecidos por cada 100.000 habitantes.Tras París y Bruselas, esta medida gana terreno en el continente. Eslovenia, en tanto, aunció un toque de queda entre las 21H00 y las 06H00, después de que los contagios se duplicaran en una semana.En España, la ciudad de Burgos (norte) adoptará desde la noche del martes, como otras antes que ella, un cierre perimetral y sus 175.000 habitantes no podrán salir ni entrar de la localidad, salvo para ir al trabajo o al médico. Los comercios y restaurantes verán restringido el aforo y el horario.En Suiza, hasta ahora relativamente poco afectada, las infecciones aumentaron en un 146% la semana pasada y, entre otras medidas, la mascarilla pasó a ser obligatoria en lugares públicos cerrados.Italia también impuso restricciones desde el lunes en bares y restaurantes, actividades deportivas o ferias populares. El país parecía haberse librado de la crudeza de la segunda ola, pero desde principios de mes registra un alza importante de contagios. - Venezuela reabre playas - En América Latina, la región del mundo más afectada con más de 10 millones de casos y unas 380.000 muertes, Bolivia pudo celebrar elecciones presidenciales con relativa normalidad el domingo, igual que en México, donde hubo comicios en los estados de Hidalgo (centro) y Coahuila (noreste).Y mientrasel gobierno de Venezuela anunció que reabrirá sus playas, balnearios y sus hoteles, Perú mantendrá la prohibición de bañarse en el mar y tomar sol en la playa para evitar aglomeraciones.No obstante, el gobierno peruano permitirá que las playas, cuyo acceso será resguardado por policías y militares, sean utilizadas como espacio de deportes.Al otro lado del mundo, la ciudad australiana de Melbourne empezó a salir progresivamente de un confinamiento de más de cien días este fin de semana, al igual que Israel.E Irán, el país más afectado por la pandemia en Oriente Medio, registró el lunes una cifra récord de muertes diarias, con 337 fallecimientos. En el frente económico, el crecimiento de China se aceleró en el tercer trimestre del año, cuando el PIB del país avanzó en un 4,9%, según datos oficiales publicados este lunes. El gigante asiático es el primer país que consigue relanzar su actividad.Este lunes la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) consideró "crucial" que el plan de reactivación europeo, dotado de 750.000 millones de euros (881.000 millones de dólares), "sea un éxito".