Irene Rosales nos da la última hora del estado anímico de Kiko Rivera

23/02/2020 Irene Rosales ha decidido apostar fuerte por su matrimonio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Pese a que finalmente Alicia, la camarera con la que Kiko Rivera a punto estuvo de ser infiel a Irene Rosales ha concedido una entrevista a "Sálvame", la nuera de Isabel Pantoja sigue apostando fuerte por su matrimonio. Haciendo oídos sordos de las nuevas pruebas que se han dado en el programa de la deslealtad del Dj, la sevillana permanece tranquila y ajena a unas informaciones que, por lo que parece, no afectan para nada a su relación.



Sin perder la sonrisa, Irene confiesa que está "muy bien" y que Kiko también está "bien" de ánimos tras confesar, recientemente, que padece una depresión de la que no teníamos ni idea. El miedo a recaer en sus adicciones, el haber fallado - una vez más - a su mujer y, sobre todo, no tener trabajo ha hundido al hijo de Isabel Pantoja, que pasa por uno de sus peores momentos. Aún así la colaboradora de "Viva la vida" quita hierro al asunto y no se muestra para nada preocupada por su marido.



Irene, que confiesa no saber si Isabel Pantoja acudirá a apoyar a su hijo - tal y como anunció durante su intervención en directo en "Sábado Deluxe" - exclama sonriendo que si no les visita no pasa nada tampoco: "Hombre no, por Dios".



Como no todo van a ser malas noticias, la mujer de Kiko Rivera se muestra encantada con el compromiso de Isa y Asraf, desvelando que les parece "maravillosa" esa futura boda y asegurando que "teníamos ya ganas". Sin duda, el hecho de ser el padrino del enlace será un importante motivo para que Kiko recupere esa felicidad perdida por la que ahora, el matrimonio, lucha más unido que nunca.