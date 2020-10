Indígenas hacen "juicio político" al presidente colombiano por no escucharlos

Un indígena alza hoy su brazo junto a una silla vacía alusiva al presidente colombiano, Iván Duque, durante un "juicio político" simbólico hecho en el primer día de manifestaciones de la minga en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 19 oct (EFE).- Miles de indígenas colombianos hicieron este lunes en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá un "juicio político" contra el presidente Iván Duque por "no escuchar a su pueblo" ni atender sus peticiones.

"Hacemos presencia aquí al frente de la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) y el Palacio de Justicia porque hemos venido caminando para decirle al presidente que Colombia está caminando para defender la vida y la paz", dijo la consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Aida Quilcué.

En medio de gritos y arengas de los manifestantes que aprobaron el "juicio político", los voceros de esta "minga" (la movilización indígena) enumeraron las razones por las que viajaron desde el suroeste del país hasta Bogotá para tratar de dialogar cara a cara con el mandatario.

En ese "juicio político", en el que los indígenas dejaron en la mitad de una tarima una silla vacía con el nombre del presidente, denunciaron el incumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, el asesinato de sus líderes, las masacres y la estigmatización a su lucha.

"Queríamos hablar de los hechos que nos duelen, que nos entristecen, que nos han hecho llorar, pero también que nos han hecho sonreír. Como no hizo presencia hemos, en el marco de esta minga, facultado a los jueces naturales para poner una denuncia en el marco de la vida y la paz", dijo Quilcué.

La consejera denunció en su intervención el asesinato de los defensores de derechos humanos, firmantes del proceso de paz y campesinos, y además reclamó al Gobierno por el "preocupante" aumento de los desplazamientos forzados, las desapariciones y las amenazas individuales y colectivas.

TRAS "JUICIO POLITICO" ENVIARAN DENUNCIA A CPI

Los indígenas argumentaron que están facultados para hacer "juicios políticos" con implicaciones jurídicas y aseguraron que trasladarán su denuncia a la Corte Penal Internacional para que sea esta la que decida si toma sus denuncias o las deja en manos de la justicia colombiana.

"Este juicio tiene un costo político porque el presidente no atiende al constituyente primario. Hace un año se le invitó, hace 10 días volvimos a ratificarle la invitación para conversar (sobre) asuntos que son supremamente delicados en las regiones y no vino", dijo a Efe el senador indígena Feliciano Valencia.

El congresista aseguró que como Duque no les "dio la cara" en Bogotá, eso significa que el mandatario "no escucha al pueblo".

"Si acudimos a la justicia ordinaria, ahí no pasa nada. Acudimos a la justicia indígena y negra para que ellos juzguen la actitud del presidente Duque e inmediatamente hagan llegar esto a la Corte Penal Internacional para que nos responda", explicó.

Valencia denunció que "el Gobierno ha hecho un mínimo esfuerzo" para detener las masacres, para garantizar la seguridad jurídica y territorial de las comunidades étnicas y para que la paz sea posible.

Mientras el "juicio político" avanzaba, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, anunció que para cumplir un compromiso adquirido el pasado 5 de octubre en una reunión con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) iniciará mañana una serie de visitas a nueve asociaciones de los resguardos indígenas del Cauca.

"Honramos nuestra palabra y reconfirmamos esa voluntad de seguir trabajando con los pueblos indígenas del Cauca", dijo al informar que viajará el martes al municipio de Totoró, donde según aseguró tiene cita con la minga.