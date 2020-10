India.- La jefa de DDHH de la ONU teme que las leyes indias sobre ONG limiten el activismo

18/01/2020 Protesta contra la Ley de Ciudadanía de India en Berlín POLITICA ASIA INTERNACIONAL INDIA SACHELLE BABBAR / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha mostrado "preocupada" por las leyes que regulan en India las actividades de las ONG, ya que considera que la "vaga" redacción de dichas normas puede restringir el activismo y, en última instancia, "silenciar" unas voces que considera claves para la vigilancia de derechos y libertades.



Bachelet ha cuestionado la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras, en vigor desde el año 2010 y reformada en septiembre y ha considerado que perjudica las libertades de asociación y expresión de las ONG, como habría quedado de manifiesto con la reciente decisión de Amnistía Internacional de cerrar sus oficinas después de sufrir la congelación de sus cuentas bancarias.



La ley prohíbe la recepción de fondos extranjeros "para cualquier actividad perjudicial para el interés público", pero Bachelet ha advertido en un comunicado de que "durante años se ha utilizado para justificar la adopción de medidas muy intrusivas", que van desde el registro de sedes a la retirada de los permisos de actividad.



"Me preocupa que estas acciones, basadas en la premisa de un interés público poco definido, hagan que la ley derive en abusos y que se use de hecho para disuadir o castigar a las ONG por denunciar y defender los Derechos Humanos", ha afirmado Bachelet, antes de recordar que "la crítica constructiva es el pilar de la democracia".



DEFENSA DE LA SOCIEDAD CIVIL



Asimismo, la oficina de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado la "creciente presión" sobre activistas tras su implicación en las protestas contra la Ley de Ciudadanía, en el marco de las cuales fueron detenidas 1.500 personas. Muchas de ellas han sido imputadas en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, cuestionada también por su alcance.



La expresidenta chilena ha querido recordar que "India tiene una sociedad civil fuerte desde hace años", por lo que ha exhortado a las autoridades del país asiático a no ponerla en peligro y a "revisar cuidadosamente" si la ley sobre financiación extranjera cumple los estándares internacionales, en la medida en que están "obligadas a proteger" el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.



"Insto al Gobierno a garantizar que no se detiene a nadie más por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión y a hacer todo lo que pueda, en términos legales y políticos, para proteger la robusta sociedad civil de India", ha concluido.