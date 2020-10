Harvard se opone a plan de EE.UU. sobre estudiantes extranjeros

(Bloomberg) -- La Universidad de Harvard se ha sumado a otras universidades y grupos de educación superior al oponerse a otra propuesta federal dirigida a estudiantes extranjeros, que limita la duración de la estancia en las escuelas de EE.UU. a cuatro años o menos.

El plan es “una intrusión inapropiada en asuntos académicos”, escribió el presidente de Harvard, Lawrence Bacow, a Sharon Hageman, jefa interina de la unidad reguladora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. en una carta del 16 de octubre. “La regla propuesta resultaría en consecuencias negativas y en cascada para la investigación, la erudición y la capacitación en Estados Unidos”.

El Gobierno, que dice que la medida reducirá el fraude y mejorará la seguridad nacional, ya ha recibido más de 20.000 comentarios y seguirá aceptando más hasta la fecha límite del 26 de octubre.

La propuesta presentada el mes pasado por el Departamento de Seguridad Nacional podría agravar las dificultades económicas de las universidades de EE.UU. Las escuelas ya están generando menos ingresos debido al bajo nivel de inscripción, especialmente de estudiantes internacionales que a menudo pagan el precio completo de las matrículas. En julio, Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts recibieron una orden judicial para evitar que EE.UU. aplique nuevas pautas de visado que habrían expulsado a los estudiantes internacionales del país si las escuelas ofrecen solo clases por internet.

Al anunciar la nueva propuesta, el subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, dijo que “enmendar las regulaciones relevantes es fundamental para mejorar los mecanismos de supervisión del programa; evitar que adversarios extranjeros exploten el entorno educativo del país; y para hacer cumplir y fortalecer adecuadamente las leyes de inmigración de Estados Unidos”.

Nota Original:Harvard Opposes U.S. Plan to Limit Stay of Foreign Students

©2020 Bloomberg L.P.