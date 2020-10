GM gastará US$2.000M en plantas, tercera de vehículos eléctricos

(Bloomberg) -- General Motors Co. está invirtiendo más de US$2.000 millones en seis plantas en Estados Unidos, incluida la remodelación de una antigua planta de Saturn en Tennessee para convertirla en su tercera fábrica para producir modelos eléctricos.

El fabricante de automóviles dijo que fabricará en Spring Hill, Tennessee, el primer Cadillac totalmente eléctrico, un vehículo utilitario deportivo crossover denominado Lyriq. Como parte de la decisión, GM trasladará la fabricación del SUV Acadia a una planta en Lansing, Michigan.

La inversión no incluirá la adición de nuevos puestos de trabajo, pero es significativa porque acelera el cambio de GM a modelos que funcionan con baterías.

Es parte de un plan previamente anunciado de producir 20 vehículos eléctricos en todo el mundo para 2023. La compañía ha dicho que su paquete de baterías Ultium proporcionará al menos 480 kilómetros de autonomía, que es competitivo con los automóviles y SUV enchufables de Tesla Inc.

La planta de GM en Lake Orion, Michigan, ensambla el Chevrolet Bolt y fabricará una versión más grande del mismo vehículo a partir del próximo año. El fabricante de automóviles dijo la semana pasada que su fábrica Detroit-Hamtramck fabricará el SUV GMC Hummer, que presentará en televisión el 20 de octubre.

Spring Hill, que fabricará el Lyriq, también podría estar en línea para producir otros modelos eléctricos junto con los SUV Cadillac XT5 y XT6, dijo GM.

GM también dijo que trasladar el Acadia a su planta cerca de Lansing costará US$100 millones.

Otras partes del plan incluyen una inversión de US$32 millones en su planta de ensamblaje Flint para la producción futura de camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra, US$17 millones en cambios en una fábrica en Romulus, Michigan, para aumentar la capacidad de transmisiones de camiones de 10 velocidades, que se utilizan en algunas camionetas y otros productos clave. GM también hará actualizaciones por US$3,5 millones en la planta de ensamblaje Orion.

Nota Original:GM to Spend $2 Billion on Conversion of Third Plant to EVs (1)

