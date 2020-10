Fútbol/Champions.- Simeone: "Mi asignatura pendiente es seguir mejorando al club y que siga compitiendo en todo"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no considera que la Liga de Campeones pueda ser una de sus asignaturas pendientes con el equipo rojiblanco, sino que lo es "seguir mejorando al club" para poder seguir "compitiendo" en todas las competiciones, y dejó claro que son "los primeros" que se exigen y que saben cuales son sus "objetivos".



"Mi asignatura pendiente es seguir mejorando al club y seguir compitiendo en todo los que nos proponemos jugar", aseveró Simeone este lunes en la rueda de prensa previa al duelo ante el Bayern.



El argentino insistió en que no van más allá de su famoso 'partido a partido'. "No considero otra cosa más importante y escuchaba al entrenador del Bayern contando un poco lo mismo que yo, así que si lo dice el campeón de la Champions, bienvenido sea lo que dijimos nosotros hace mucho tiempo", advirtió.



"Los primeros que nos exigimos somos nosotros mismos. Tenemos claro nuestro objetivo en la temporada y como queremos llegar a él, que es partido a partido, porque no hay otro camino y todo lo que se imagine o sueñe son todo fantasías. La única realidad en el fútbol es el día a día", añadió.



El 'Cholo' apuntó que tampoco se paran "a escuchar lo que pueda venir de afuera" sobre sus opciones en el torneo. "Nuestro camino es seguir mejorando, de buscar ser regulares en el juego y seguir siendo sólidos como equipo", indicó.



El entrenador colchonero también reconoció que juegan más cómodos al contragolpe porque es "la historia del club" y han tenido "la suerte" de poderla alargar en el tiempo que lleva en el banquillo. De todos modos, sobre la dificultad de su equipo para llevar el peso del partido, aclaró que "todos los equipos necesitan espacios" y que "muy pocos logran ser contundentes en pocos metros".



"Ya lo hemos vistos en los partidos de selecciones y en los de Liga. Los espacios son favorables para poder hacer daño y no es fácil cuando uno tiene que proponer, jugar en el campo rival, sostener el ataque y cubrir 50 metros detrás, pocos son los que logran tener esa regularidad. Nosotros por momentos lo hacemos bien y por momentos nos cuesta, pero nos sentimos mejor cuando tenemos espacios por delante", recalcó.



El primer paso en la Champions será "ante un rival importante" y al que se miden por tercera vez desde las semifinales de 2016. "Es uno de los mejores del mundo, o el mejor", admitió. "Es ilusionante y se le defiende con trabajo, con mucha responsabilidad y criterio poder trabajar en equipo, y sabiendo que opciones vamos a tener y que tendremos que estar lúcidos para resolverlas de la mejor manera", comentó.



Simeone no podrá contar con Diego Costa, Saúl y Giménez, "ausencias importantes", pero que abren la puerta a otros jugadores que "lo harán con la misma ilusión". "Tendrán las ganas de decir 'acá' estoy" y es lo que me entusiasma para mañana", afirmó.



Finalmente, no cree que Joao Felix tenga una oportunidad de demostrar su compromiso defensivo porque esa es una posibilidad que está "en todos los partidos". "No hay uno para elegir y Joao lo viene haciendo en esta última etapa que empezamos en esta temporada. Eso se siente, se trabaja, se transmite y se hace naturalmente, y Joao lo hará", sentenció.