Fútbol/Champions.- Flick: "El Atlético tiene una de las mejores defensas de Europa"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Bayern de Múnich, Hans Flick, ha avisado de que el Atlético de Madrid cuenta con "una de las mejores defensas de Europa", formada por jugadores que son "muy agresivos y disciplinados cuando pierden el balón", antes iniciar una Liga de Campeones donde defenderá su trono continental.



"Cada partido de Champions es especial, pero empezar contra el Atlético es un gran momento. Simeone lleva nueve años en el club y siempre ha logrado desarrollar cada vez más a su equipo. Tienen una de las mejores defensas de Europa, cuando pierden el balón son muy agresivos y disciplinados. Estoy deseando que llegue el encuentro", valoró Flick ante la prensa.



El alemán confía en volver a "tener el mayor éxito posible" una temporada más. "Pero sabemos lo difícil que es llegar a la cima. No hay una nueva forma de hacer las cosas. Estamos afrontando este partido al mismo tiempo que no perdemos de vista los objetivos más grandes", explicó.



Respecto al inicio de temporada del Bayern, se mostró "bastante satisfecho". "Sólo hemos tenido una semana de entrenamiento con todos los jugadores, pero ahora hay más profundidad en nuestra plantilla. Es muy importante no tener ninguna lesión, lo acabamos de ver en el Liverpool con Virgil van Dijk", recordó sobre la grave lesión sufrida por el neerlandés.



Además, Flick destacó la polivalencia de Lucas Hernández, que este miércoles se reencontrará con sus antiguos compañeros. "Puede jugar por dentro y por fuera. Lo está haciendo muy bien en la posición de lateral en este momento. Entró mal la temporada pasada debido a las lesiones, pero ya está demostrando las cualidades que tiene", celebró.