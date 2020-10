Fútbol/Champions.- Crónica del FC Barcelona - Ferencváros, 5-1

20/10/2020 Ansu Fati y Trincao celebran el segundo gol del Barça ante el Ferencváros DEPORTES FC BARCELONA



El Barça compra tranquilidad antes del Clásico



Messi, Ansu Fati, Coutinho, Pedri y Dembélé deciden un cómodo triunfo culé en la primera jornada de Champions ante el Ferencváros



BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona arrancó la Liga de Campeones 2020/21 con una cómoda victoria (5-1) ante el Ferencváros húngaro, un equipo débil que llevaba 25 años sin jugar la 'Champions', gracias a los goles de Leo Messi, Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri y Dembélé, que compran tranquilidad para los culés antes del 'Clásico' tras el irregular comienzo en Liga que ha puesto en duda el 'proyecto Koeman'.



El conjunto blaugrana supo sufrir y supo disfrutar cuando fue protagonista. No fue un partido para tirar cohetes, pese a lo que diga el marcador, pero sí fue una victoria trabajada y con destellos muy positivos para un Barça que dejó resuelto el envite al borde del descanso. Messi y Ansu Fati, el nuevo tándem ofensivo, puso su firma en los dos primeros goles, ambos con récord.



Messi abrió la cuenta desde los once metros -seis de sus últimos 11 goles han sido de pena máxima- tras una jugada que no dejó dudas. El de Rosario fue derribado en el área y el zaguero húngaro ni protestó la acción. El propio Messi se encargó de marcar el 1-0 y convertirse en el primer jugador en la historia que anota en 16 ediciones consecutivas de la Liga de Campeones.



El gol llegó después de un susto del Ferencváros, apenas cinco minutos antes, con un disparo de Isael Barbosa que se estrelló en el poste. El equipo dirigido por Sergiy Rebrov, exmítico jugador del Dinamo de Kiev, no tuvo miedo a su rival y apostó por presionar en el campo contrario. La respuesta del Barça fue hacer daño a los espacios con la velocidad de Fati y acabó dando resultado.



El internacional español, que hizo buenas migas con Trincao, otro de los más destacados en la primera parte, puso la guinda a su buen partido con un remate inverosímil que supuso el 2-0. Ansu Fati marcó con la espinilla, rozando sin querer un balón de De Jong que fue pura fantasía. El segundo tanto dejó el duelo más que decidido pese a que el Barça se quedara con diez en la segunda mitad. Fati, de paso, se convirtió en el jugador más joven en marcar en la 'Champions' League.



Antes de que llegara la roja a Gerard Piqué, justa al trabar a Boli en un mano a mano con Neto, el Barça amplió su renta con un disparo ajustado de Coutinho. El brasileño recibió un taconazo de Ansu Fati y no falló en el lanzamiento. El 3-0 llegó diez minutos antes de que los pupilos de Koeman se quedaran con uno menos. El Ferencváros aprovechó el penalti en botas de Kharatin, pero ahí murieron todos sus intentos.



DEMBÉLÉ SE CRECE AL FINAL



Lejos de venirse abajo y acrecentar sus dudas, Koeman metió a Busquets para asegurar el centro del campo y también a Pedri y Dembélé para ganar frescura en los metros finales. El técnico neerlandés lo consiguió, sobre todo porque jugaban con diez y podía haberse complicado el encuentro. El francés, que dejó sin minutos a su compatriota Griezmann, acabó siendo la referencia en la banda derecha.



Asistió a Pedri en el 4-1, que marcó en su debut en Europa, y puso el definitivo 5-1 con un buen disparo cuando el tiempo llegaba a su fin. La producción del galo no pudo ser mejor para un Barça que comienza con fuerza la 'Champions' y que compra tranquilidad y confianza antes de afrontar el 'Clásico' del próximo sábado ante el Real Madrid.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 5 - FERENCVÁROS, 1 (2-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Neto; Sergi Roberto (Junior, min.62), Piqué, Lenglet, Dest; Pjanic (Busquets, min.76), De Jong; Trincao (Dembélé, min.63), Coutinho (Araújo, min.71), Ansu Fati (Pedri, min.62); y Messi.



FERENCVÁROS: Dibusz; Civic (Heister, min.63), Kovacevic, Blazic, Botka; Kharatin, Siger, Laidouni (Somalia, min.63); Nguen (Boli, min.71), Zubkov (Mak, min.71) e Isael.



--GOLES:



1 - 0, min.27, Messi, de penalti.



2 - 0, min.42, Ansu Fati.



3 - 0, min.52, Coutinho.



3 - 1, min.70, Kharatin, de penalti.



4 - 1, min.82, Pedri.



5 - 1, min.90, Dembélé.



--ÁRBITRO: Sandro Schärer (SUI). Amonestó con tarjeta amarilla a Laidouni (min.32), Civic (min.44), Kharatin (min.85) y Kovacevic (min.90) en el Ferencváros. También expulsó a Piqué con roja directa (min.69) en el FC Barcelona.



--ESTADIO: Camp Nou.