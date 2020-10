Fútbol/Champions.- Castro: "Estamos viviendo una pesadilla"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Shakhtar Donetsk, Luís Castro, ha asegurado que las 13 bajas con las que afrontarán el partido de este miércoles ante el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, son "una pesadilla" que, sin embargo, no les impiden asumir su "responsabilidad" y no les hacen perder "estilo ni identidad".



"Nosotros tenemos que cumplir las reglas que determinó la UEFA. Si me preguntas qué preferiría yo, preferiría encontrarme al Real Madrid en un momento en el que no tuviese tantas bajas. Es una pesadilla que estamos viviendo; mirad para nuestro equipo: no tenemos a Kryvtsov, Ismaily, Stepanenko, Kovalenko, Moraes... No es la plantilla más agradable para cualquier entrenador", declaró en la rueda de prensa previa.



Aunque la pandemia de coronavirus ha diezmado al equipo ucraniano, el técnico portugués pidió salir a por el partido "con energía". "Aun así, las bajas no nos quitan ningún tipo de responsabilidad", indicó. "Nosotros perdemos jugadores, pero no perdemos estilo ni identidad. Queremos hacer lo mismo: no permitir acciones ofensivas al adversario, tener más el balón. Tenemos que adaptarnos", continuó.



Además, Castro considera que la última derrota liguera de los de Zinédine Zidane ante el Cádiz no pesará en el duelo y, menos, favorecerá a los suyos. "El Real Madrid ganó tres Champions. Nosotros tenemos diez bajas, ¿me hablas de las dificultades del Real Madrid? ¿Es una broma? Un equipo con Courtois, con Nacho, con Varane, Ramos, Militao, Valverde, Casemiro, Modric, Benzema, Isco, Vinícius... No podemos fiarnos del último resultado", indicó.



"El Real Madrid perdió ante el Cádiz con 75% de posesión, 14 remates a puerta. El Cádiz tuvo una buena estrategia. El Bayern Múnich perdió por cuatro con Hoffenheim, el Liverpool perdió por siete, el Manchester United ya perdió por seis, el Barça perdió en la Champions hace poco por ocho, el City está a 5-6 puntos del primer lugar, el Real Madrid perdió con el Cádiz, el Oporto perdió con el Marítimo en casa... ¿Qué le pasa a los grandes equipos? Inestabilidad, no vacaciones, muchos partidos, ligas, Champions... De ahí a decir que el fútbol mundial está en crisis, no. Muchos equipos de Europa están perdiendo inesperadamente", añadió.



A pesar de todo, sabe que "la última imagen es lo que queda en la memoria". "Otros grandes equipos de Europa muestran el estado de actual del fútbol, hay cansancio físico y mental. No puedes pensar en enfrentarte al Real Madrid pensando en el Real Madrid que perdió contra el Cádiz, sino como un equipo fortísimo. Queremos conseguir un resultado positivo, pero tenemos que ser conscientes de su poder. Tenemos 13 bajas, pero aunque esos 13 jugadores estuviesen con nosotros no cambiaría el favoritismo del Real Madrid. Nosotros tenemos la intención de hacer un buen partido, nuestros jóvenes quieren demostrar que somos un gran equipo ante un rival fuerte", subrayó.



Por último, se mostró visiblemente enfadado por el hecho de que durante la rueda de prensa de Zidane no se le plantease ninguna pregunta sobre el Shakhtar. "Aunque el Shakhtar no esté en su mejor momento, es una falta de respeto. La humanidad está llena de personas con falta de respeto, pero va a continuar así. Son cosas que no me gustan. Tenemos que saber convivir con eso, no hay nada en el mundo peor que eso. Desgraciadamente, el coronavirus está dando lecciones a mucha gente", concluyó.