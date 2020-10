Fútbol.- Los aficionados del Newcastle recaudan 20.000 libras para bancos de alimentos en lugar de pagar por PPV

LONDRES, 29 (dpa/EP)



Los aficionados del Newcastle United han recaudado 20.000 libras -más de 21.900 euros- para bancos de alimentos, un acto benéfico y a la vez de protesta por el regreso al pago por visión (PPV) de algunos partidos de la Premier League.



La derrota del Newcastle ante el Manchester United del sábado (1-4) fue uno de los cinco partidos de la última jornada no televisados en los canales habituales y sujeto a PPV.



Pero en lugar de pagar 14,99 libras por verlo, muchos seguidores de las 'urracas' siguieron el consejo de la campaña 'Charity Not PPV' y donaron el dinero al programa de banco de alimentos de la ciudad. Los aficionados de otros clubes también han recaudado dinero para los bancos de alimentos locales, según confirmó la BBC.



El director ejecutivo del banco de alimentos West End de Newcastle, John McCorry, dijo a la BBC que las donaciones marcarán "una gran diferencia". "Apreciamos mucho la generosidad de los aficionados de Newcastle", apuntó. "Estamos alimentando a 1.000 personas a la semana y utilizamos más de 10 toneladas de alimentos cada mes, lo que cuesta 1.700 libras la tonelada, por lo que estas donaciones son realmente necesarias", subrayó.



En octubre, los cinco partidos de la Premier League por jornada que no se transmiten en directo en el Reino Unido estarán disponibles en PPV. Los clubes acordaron esto como una "solución provisional", ya que los aficionados aún no pueden entrar a los estadios debido a la pandemia de coronavirus.