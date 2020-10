Fútbol.- Emery: "Mbappé tenía mucha ilusión por venir al Real Madrid cuando estábamos en el PSG"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha reconocido que cuando él era técnico del Paris Saint-Germain el delantero francés Kylian Mbappé tenía "mucha ilusión" por jugar en el Real Madrid y contempló "muy seriamente" esa opción, aunque finalmente decidió quedarse en el equipo parisino.



"Es verdad que cuando estábamos en el PSG, Mbappé tenía mucha ilusión por venir al Real Madrid. A él le gustaba el Real Madrid, tenía una idea fijada de jugar en el Real Madrid, al que consideraba el club más grande del mundo. Yo quería que se quedase allí. A mí nunca me lo dijo, pero sí que tuve una primera reunión con su padre, una conversación amplia en la que me dijo lo que pensaban ellos, él y el hijo. En esa conversación salió todo a relucir", confesó en una entrevista a 'El Partidazo de COPE'.



En este sentido, desveló qué se dijo en aquella reunión. "Me dijo que él contemplaba muy seriamente el tema del Real Madrid. El PSG es un club muy difícil también. Puede ser que termine contrato y se vaya, que ya pasó con Rabiot y que yo en su momento no entendí. En el tema de Mbappé fue lo mismo, le dije que tenía que jugar en el PSG, el equipo de París, de Francia, que puede competir para ganar la Champions. Los jugadores pueden buscar otras perspectivas", explicó.



Sin embargo, el preparador vasco sí que estaría ahora a favor de que el internacional galo fichaje por el conjunto blanco para reforzar LaLiga Santander. "Ahora que estoy fuera de París y estoy en la liga española, quiero que en la liga española estén los mejores jugadores. Me gusta enfrentarme al Real Madrid y al Barcelona con los mejores jugadores, aunque luego no pueda ganar. Creo que es la riqueza de nuestro fútbol. España ha sido muy rica y ha tenido a los mejores futbolistas gracias a los grandes equipos y quiero que sigan viniendo los mejores jugadores a nuestra liga", manifestó.



El extécnico del PSG o del Arsenal, entre otros, se mostró muy contento por el regreso a LaLiga con el Villarreal. "Estoy contento con mi vuelta a LaLiga española y con ilusión de hacer un camino bonito", indicó. "Mis experiencias fuera siempre me han dado cosas muy positivas, pero estar en casa te permite tener las cosas más controladas", continuó.



Por otra parte, habló del centrocampista japonés Takefusa Kubo, cedido por el Real Madrid al conjunto amarillo y que no está teniendo demasiados minutos esta temporada. "Está en un proceso de adaptación, este jueves en Europa League puede tener una oportunidad", señaló.