Fútbol.- Albelda: "No sé cómo se puede arreglar la deuda brutal del Valencia"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El exjugador del Valencia David Albelda ha opinado que "la mejor solución" para su antiguo club pasa por "sacar buenos resultados deportivos para estabilizar la situación", pero también ha opinado que no sabe "cómo se puede arreglar la deuda brutal" que arrastra la entidad.



"La mejor solución para el Valencia es sacar buenos resultados deportivos para estabilizar la situación. Después, es evidente que hay que cuadrar lo económico y lo deportivo. Hay una deuda brutal que cada año va subiendo. No sé cómo se puede arreglar eso. Con aportación de capital de alguien, pero no sé quien puede ser ese alguien", valoró Albelda durante un evento organizado por LaLiga.



Por su parte, otro antiguo capitán del club, Gaizka Mendieta, recalco que "los resultados ayudarían a que la estabilidad se pudiera asentar y a que el club, los jugadores y los aficionados tengan una idea clara de hacia dónde va el club". "Parece difícil que esa estabilidad pueda llegar a corto plazo y esperemos que pueda llegar a medio y largo plazo para que el Valencia vuelva a luchar por títulos", deseó.