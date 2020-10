Fórmula 1/GP Portugal.- Sainz: "Portimao es desconocido para mí y para la F-1, pero me gusta el desafío"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (McLaren) asegura que le gusta "el desafío" que se le presentará este fin de semana en el Gran Premio de Portugal, que se disputará en el circuito de Portimao, "desconocido" para él y "para la Fórmula 1".



"Portimao es definitivamente un circuito desconocido para mí, como lo es para muchos de los pilotos y para la F-1, pero me gusta el desafío y estoy buscando ponerme al día desde el comienzo del fin de semana", indicó Sainz en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.



El madrileño recordó que sus rivales "están rindiendo en la pista" y que no renuncia a "estar en la batalla para terminar más arriba en el campeonato". "Quedan seis carreras y seguiremos presionando hasta la última", advirtió.



De todos modos, reconoció que, pese al quinto puesto en el Gran Premio de Eifel, no fue su "mejor fin de semana". "Hemos estado trabajando duro estos últimos días con todos los datos recopilados en la carrera y esperamos poder abordar los problemas a los que nos enfrentaremos en Portugal", subrayó.