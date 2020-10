Europa podría cerrar sus puertas a viajeros de Canadá

(Bloomberg) -- La Unión Europea planea retirar a Canadá, Túnez y Georgia de la lista de países cuyos residentes tienen permitido visitar el bloque durante la pandemia de coronavirus, según funcionarios de la UE familiarizados con el asunto.

La UE tiene la intención, al mismo tiempo, de reabrir sus puertas a viajeros de Singapur como resultado de mejores tendencias del virus allí, dijeron los funcionarios bajo condición de anonimato porque las deliberaciones del martes en Bruselas son confidenciales. Estados Unidos permanecerá en la lista negra junto con la mayoría de los demás países del mundo.

Los cambios serían los primeros en más de dos meses en la “lista blanca” de viajes recomendados por la UE, reduciéndola de 11 países extranjeros en la actualidad a nueve. Los otros ocho son Australia, China, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia y Uruguay.

La actualización de la lista se produce en medio de un resurgimiento de casos de coronavirus en la propia Europa y, a menos que se produzcan cambios en el plan, los enviados de los países miembros de la UE deben respaldarlos el miércoles en la capital belga. En la tercera medida planificada, que afecta el formato de la lista, la UE tiene como objetivo identificar las regiones chinas de Hong Kong y Macao como entidades separadas como resultado de las normas de visado del bloque, dijo uno de los funcionarios.

El 1 de julio, la UE recomendó que los Estados miembro permitieran visitantes extranjeros de 15 países como parte de una medida para relajar las restricciones provocadas por el coronavirus impuestas a mediados de marzo a los viajes no esenciales al bloque.

Desde entonces, Serbia, Montenegro, Argelia y Marruecos han sido eliminados de la lista debido al resurgimiento de casos de virus. La UE normalmente revisa su lista aproximadamente cada dos semanas. El cambio más reciente fue el retiro de Marruecos en la primera quincena de agosto.

Nota Original:EU May Shut Door to Travel From Canada, Allow Singapore Visitors

©2020 Bloomberg L.P.