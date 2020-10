Estadounidenses en México votan entre dudas y convicción

Ciudadanos estadounidenses radicados en México acuden a votar este martes al centro de atención del The Lake Chapala Society ubicado en la localidad de Ajijic, en el estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 20 oct (EFE).- Decenas de estadounidenses residentes en el occidental estado mexicano de Jalisco, comenzaron a votar por vía electrónica en la elección presidencial de su país del próximo 3 de noviembre.

La asociación de ciudadanos de EE.UU. en el lago de Chapala, Jalisco, y la organización de expatriados Democrats Abroad, han abierto un módulo para recibir el voto de los residentes por vía electrónica o en papel, además de dar orientación sobre el proceso.

John Boothy, coordinador de la iniciativa, explicó a Efe que la intención es impulsar el voto y animar a los migrantes estadounidenses a hacer oír su voz desde el extranjero antes del 28 de octubre, fecha límite para el envío de sufragios.

"Es un compromiso personal, una responsabilidad ciudadana y, además, los estadounidenses pagan impuestos sin importar donde vivan. Estados Unidos es un país muy importante y queremos tener una voz en la manera en cómo se comporta y lo que sucede", indicó.

Aunque no hay una cifra oficial se calcula que entre tres y ocho millones de estadounidenses residen fuera de su país, de los cuales se estima que un 12 % han ejercido el voto en pasadas elecciones.

En la región mexicana de Jalisco está una de las colonias más grandes de estadounidenses residentes en México. La mayoría son pensionados o jubilados que dejaron su país para buscar la tranquilidad y la temperatura cálida de este lugar.

El consulado de Estados Unidos en Guadalajara, capital de Jalisco, estima que entre 15.000 y 20.000 estadounidenses viven en los poblados de Chapala, Ajijic y otros cercanos.

EL PROCESO DE VOTACIÓN

Por ser adultos mayores, muchos se enfrentan a la dificultad de no entender el proceso para el envío de su voto electrónico o no cuentan con un correo electrónico, computadora o un fax para seguir el procedimiento, es por ello que requieren orientación, explicó Boothy.

"Muchos de ellos no se sienten cómodos con hacer trámites en la computadora o no tienen a veces las herramientas. Los 50 estados tienen diferentes procedimientos y reglas diferentes para la votación; en 20 estados se tiene que enviar por correo postal el voto y por eso los apoyamos", dijo.

Unos 20 asesores voluntarios de Democrats Abroad ayudan a los ciudadanos estadounidenses con el proceso que consiste en el registro de sus datos en la página web del Programa de Asistencia para el Voto Federal del Gobierno de Estados Unidos.

Deben completar la Solicitud de tarjeta postal federal, para posteriormente recibir su boleta, ya sea de manera física o a su correo electrónico.

El votante debe votar y firmar el documento y enviarlo por correo postal o electrónico, según las reglas del estado en el que anteriormente residió.

Roberta Camhi, una de las asesoras, señaló a Efe que durante esta elección presidencial se ha registrado la asistencia de cerca de 1.000 personas y han tenido una participación más nutrida que en el proceso electoral de 2017.

"Este año hemos tenido más participantes, creo que esta elección es muy importante, lo que está pasando en Estados Unidos es muy difícil y hay mucha gente que no ha votado antes y lo está haciendo ahora, tienen miedo del futuro. La pandemia es terrible y es una razón por la que hay tanta gente que está votando ahora", indicó.

Las jornadas de votación y asesoría continuarán hasta el próximo martes 27 de octubre.