España recibirá en diciembre 3,1 millones de dosis de vacunas contra la covid

El ministro de Sanidad, Salvador Illa durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de ministros, este martes en Moncloa. EFE/ Mariscal

Madrid, 20 oct (EFE).- El Gobierno español autorizó este martes la compra anticipada de vacunas contra la covid-19, lo que facilitará que el país reciba 31.555.469 millones de dosis, de las que 3,1 millones llegarán en diciembre si el fármaco de Astrazeneca supera todos los filtros de seguridad.

El ministro español de Sanidad, Salvador Illa, lo anunció hoy en rueda de prensa, en la que indicó que esos 31,5 millones de vacunas, que serán de doble dosis y llegarán entre los próximos meses de diciembre y junio a España, servirán para inmunizar a unos 15 millones de ciudadanos.

El pasado 27 de agosto la Comisión Europea firmó con AstraZeneca, en nombre de los países participantes, un acuerdo con obligación de compra que supone la adquisición para Europa de 300 millones de dosis.

España, en concreto, adquirirá 31.555.469 dosis de vacunas, de las que, si no hay retrasos, se recibirán 3.155.547 el próximo diciembre, aseguró Illa.

El precio total de cada dosis sería de 2,90 euros, de los que 1,12 serán pagados por la Comisión Europea y 1,78 a cargo de los Estados miembros, un importe este último que puede incrementarse un 20 %, dijo el ministro.

En el caso de que la vacuna de Astrazeneca no supere los ensayos clínicos -en estos momentos está ya en la fase III de los ensayos-, la cantidad que corresponde a los Estados miembros no será abonada.