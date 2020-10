España no participará en los Europeos ni de artística ni de rítmica

El presidente de la Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo. EFE/Iñaki Porto/Archivo

Madrid, 20 oct (EFE).- La Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) ha seguido el paso tomado por algunas de sus homólogas continentales y no participará en los Campeonatos de Europa ni de rítmica ni de artística que van a disputarse, respectivamente, en noviembre y diciembre.

"Dada la situación actual por la que atraviesa España debido a la COVID-19", señala el organismo en un comunicado, la suspensión de los viajes innecesarios se ha considerado la mejor opción.

"La RFEG va a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios", indica la Federación que preside Jesús Carballo.

"La prioridad de la RFEG es garantizar la seguridad y salud de todos los miembros de los equipos nacionales que formarían las distintas delegaciones participantes y de sus familias. Por ello, esperamos retomar nuestra actividad de competiciones internacionales dentro de un escenario seguro para todos lo antes posible", destaca la nota.

La Unión Europea de Gimnasia (UEG) anunció recientemente que los Europeos de ambas disciplinas se mantendrían en el calendario, pero sin ningún tipo de efecto en cuanto a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. No deseaba, indicó, 'obligar' a los gimnastas a emprender viajes que de otro modo no harían.

Los Europeos de rítmica se disputarán del 26 al 29 de noviembre en Kiev y los de artística del 9 al 13, los masculinos, y del 17 al 20, los femeninos, en Mersin (Turquía).

España ya tiene clasificados a sus equipos de artística para los Juegos de Tokio, al contrario que a las gimnastas de rítmica, que tienen remotas posibilidades de lograr una plaza.