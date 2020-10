España.- Iglesias reitera que no será imputado y carga contra el PP: "Se cree el ladrón que todo son de su condición"

22/09/2020 El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, en Madrid (España), a 22 de septiembre de 2020. POLITICA Pool



La senadora María Salom (PP) le recrimina que se ha convertido en "todo aquello que criticaba" y que sin el aforamiento ya estaría imputado



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reafirmado que la petición del juez del caso 'Dina' para investigarle por presuntos delitos quedará en nada y ha replicado al PP que le acuse de cosas "verosímiles", como el querer una república para España, para tirar de refranero: "Se cree el ladrón que todos son de su condición".



Así lo ha detallado en el Pleno del Senado tras una pregunta parlamentaria de la senadora popular María Salon, quien le ha calificado de "machista" y un político "incoherente" al acogerse al aforamiento que antes criticaba y sin el cual estaría ahora imputado.



Pese a que la iniciativa versaba de los compromisos del Gobierno para la Agenda 2030, Salom ha sacado a colación la situación judicial del también líder de Podemos para cuestionarle su cambio de criterio, dado que antes proponía suprimir el aforamiento de los políticos al entender que era algo propio de la "casta".



"QUÉ PABLO IGLESIAS ES, EL DE VALLECAS O EL DE GALAPAGAR"



"¿Quién es usted, el de Vallecas o el de Galapagar?", le ha cuestionado la senadora popular para subrayar que Iglesias se ha "convertido en todo lo que criticaba" y de estar invadiendo las instituciones para su "beneficio" con el "beneplácito" del PP.



Además, le ha preguntado por qué está tan seguro de que el Tribunal Supremo no le va a investigar, tras decir varias veces que no concibe esa posibilidad, y si esas palabras las desliza porque maneja "información privilegiada", ya sea por algunos miembros de la Fiscalía o por el mismo presidente, Pedro Sánchez.



Frente a estas palabras, Iglesias ha señalado que no es necesario tener información privilegiada porque solo basta ver el criterio previo de la justicia para conocer el recorrido que tendrá esas acusaciones.



IGLESIAS IRONIZA: "DE LO QUE ME ACUSAN ES DE SER DIRIGENTE DEL PP"



Tras ello, el vicepresidente segundo ha relatado que el PP les han acusado de tener "cuentas en paraísos fiscales", de financiación "ilegal", de cometer delitos en las obras de su nueva sede o incluso de machismo.



"Lo que me está acusando es de ser dirigente del PP", ha ironizado para requerir a la senadora del PP que lance acusaciones más verosímiles, como el querer más impuestos a las capas más ricas de la sociedad, el aspirar a una banca pública o querer "una república para su patria".



Finalmente, Iglesias ha concluido al decir que existe un refrán "cruel" que le "viene al pelo" al PP: "Cree el ladrón que todos son de su condición".