El Salvador descarta segunda ola de covid-19 a pesar de aumento de casos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró en la noche del lunes que el país se encuentra de momento "fuera" de una alerta por una eventual segunda ola epidemiológica de covid-19, a pesar de un reciente incremento en los casos.

"Aparentemente estamos fuera de la alerta de una segunda ola epidemiológica, por ahora", señaló el mandatario mediante su cuenta de Twitter.

Según Bukele, luego de efectuarse toma de pruebas de covid-19 a población en la zona oriental y en el occidente del país, se detectó un incremento en los casos diarios registrados del nuevo coronavirus entre los pasados 8 y 14 de octubre.

No obstante, posterior a esas fechas, el número de casos diarios mostraron "una baja sostenida" entre el 15 y el 19 de octubre.

Bukele también indicó, sin precisar cifras, que "ha bajado la ocupación hospitalaria" por covid-19.

"Tener datos a la baja y un comportamiento hospitalario así, nos dice que una segunda ola no es inminente", sostuvo el presidente que, no obstante, no desechó la posibilidad que en el país se pueda registrar un alza en los casos de la enfermedad, por lo que llamó a la población a seguir cumpliendo medidas de protección.

"No tener una segunda ola epidemiológica depende de nuestra responsabilidad individual, de cumplir con las medidas [de protección] y de una atención temprana de los casos", remarcó Bukele.

Cifras oficiales indican que hasta el 18 de octubre se registraban 31.666 casos confirmados de covid-19, entre ellos 926 personas fallecidas.

ob/rsr