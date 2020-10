El presidente de Nicaragua señala a EE.UU. de hacer "negocio" con la droga

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Esteban Biba/Archivo

Managua, 19 oct (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, señaló este lunes a Estados Unidos de hacer "negocio" con la droga, y que tanto en la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) como en la Oficina Federal de Investigación (FBI) "hay corrupción".

"A Nicaragua entra muchísimo menos droga de la que entra a un barrio de los Estados Unidos. ¿Y por qué ellos no detienen la entrada de esa droga, si son un poder?, porque están metidos en el tráfico de drogas las autoridades de ellos también, no todas, pero buena parte de las autoridades de ellos están metidas en el tráfico de la droga", sostuvo el mandatario durante un discurso transmitido en cadena de radio y televisión.

Según Ortega, las autoridades estadounidenses "hacen negocio también" y esa es una de las razones por las cuales "no se detiene la llegada de la droga a los Estados Unidos" y que en su ruta desde Suramérica afecta a los países de Centroamérica y a México.

Asimismo, reprochó que Washington emita un informe sobre la lucha contra el narcotráfico y coloque a los países de Centroamérica "que somos responsables de no cuidar el tráfico de drogas".

"Simplemente porque está de por medio la actitud del imperio, que nos descalifica de una vez y busca la paja en el ojo ajeno, cuando tiene la gran viga en su propio ojo, en su propio país, porque allí están los grandes consumidores, allí está el dinero para pagar la droga", continuó.

EN LA DEA Y EL FBI "HAY CORRUPCIÓN"

Para el líder sandinista, Estados Unidos, con todo el poder que tiene, bien puede "controlar" el tráfico de drogas en su país, pero que no lo hacen porque "se ha convertido en un gran negocio" y que en los mismos "bancos norteamericanos hay grandes lavanderías de dinero también y no juzgan a los banqueros, simplemente les aplican una multa".

A su juicio, EE.UU. puede detener la entrada de la droga "si acabaran con la corrupción que tienen en las entradas migratorias terrestre, aérea, marítima" y en la policía y en sus organismos de inteligencia.

"En la DEA, en el FBI, hay corrupción. Ellos los saben perfectamente bien", lanzó Ortega.

Para el mandatario nicaragüense, está en manos de Estados Unidos permitir o no que la droga ingrese a su país "de la forma que está entrando" y que si lo evita "bajaría totalmente el movimiento de la droga y, por lo tanto, bajaría la producción de la droga en Colombia si no hay mercado".

Ortega aseguró que Nicaragua coordina y trabaja con la DEA y el mismo Ejército y policía estadounidense en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.

El mandatario ofreció su discurso, transmitido en cadena de radio y televisión, en ocasión del 41 aniversario del Ministerio de Gobernación.