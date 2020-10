El Parlamento venezolano agradece a embajador de España su apoyo a la democracia

En la imagen, el embajador de España Jesús Silva Fernández. EFE/Rayner Peña R./Archivo

Caracas, 20 oct (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela agradeció este martes al embajador de España, Jesús Silva, cuyo relevo fue anunciado el pasado 25 de septiembre, su labor por la "recuperación de la democracia y la libertad".

En una sesión virtual del Parlamento, de mayoría opositora, el diputado Lawrence Castro mostró su agradecimiento a España, y en especial a Silva, "por el compromiso asumido ante el mundo y ante los venezolanos" en pro de la defensa de los derechos humanos "el rescate de la democracia y libertad".

Castro destacó que, durante sus casi tres años en Venezuela, Silva no solo ha realizado una "labor diplomática a favor de la democracia", sino que también "ha logrado salvar la vida de distintos perseguidos y presos políticos".

Por ello, se mostró especialmente agradecido por haber "asumido con valentía el alojar como huésped al dirigente político y líder de (el partido) Voluntad Popular Leopoldo López", pese a que es competencia del Gobierno de España tomar esta decisión y otras similares.

"Lamentamos que haya estado en estas horas oscuras en nuestro país pero, afortunadamente, estuvo un hombre como usted, señor embajador", dijo el parlamentario acerca del diplomático.

Por su parte, el vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, aseguró que los venezolanos tienen que ser "profundamente agradecidos con la comunidad internacional" y, "en este caso (...) con personas que no han venido a apoyar un partido político pero que sí han venido a apoyar la democracia" en Venezuela.

"Por eso, todo el Parlamento se une para agradecer todo el apoyo (...) Muchísimas gracias, estamos agradecidos con usted, con las gestiones que ha adelantado desde el ejercicio de su altísima responsabilidad", agregó Guanipa.

En septiembre pasado, el Gobierno de España anunció su decisión de relevar a Silva como embajador en Venezuela, una decisión que entra dentro de "la normalidad en el relevo de embajadores", según detallaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.