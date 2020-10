El 'Chocolatito' González pronostica pelea difícil ante el 'Jiga' González

El boxeador nicaragüense Roman "Chocolatito" González. EFE/Jorge Torres/Archivo

México, 20 oct (EFE).- El nicaragüense Román 'Chocolatito' González, campeón supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) aseguró este martes que está mentalizado para una pelea difícil el próximo viernes en la defensa de su título contra el mexicano Ismael 'Jiga' González.

"Va a ser una buena pelea, no hay rivales pequeños, él viene en condiciones porque quiere ganarme el título. Estoy enfocado en el día del combate", señaló en una rueda de prensa.

'Chocolatito' González, con 48 victorias, 41 por la vía rápida, y dos derrotas, sale como favorito para superar a 'Jiga' (25-3, KO-11) en uno de los tres combates de título mundial que se celebrarán el viernes en una cartelera en México a puertas cerradas.

Sin embargo, el centroamericano dejó claro que se ha preparado bien y no subestima al contrario.

Negó tener una rivalidad especial con los mexicanos, contra los cuales ha protagonizado 19 pleitos, y aclaró que eso ha sido posible porque en los pesos pequeños hay muchos mexicanos con calidad.

"Los respeto y admiro. Cuando estaba más joven hice casi toda mi carrera en México y para mí es un orgullo pelear contra los mexicanos porque son fuertes y aguerridos", aseveró.

El nicaragüense, de 33 años, evitó polémicas acerca de las diferencias con sus rivales y dejó claro que fuera del cuadrilátero muchos de ellos son amigos.

"Nunca vi a un rival como un enemigo, esto es un deporte. Después de la pelea nos damos la mano y no ha pasado nada", destacó, y se negó a hablar de planes futuros y dijo que su mente está concentrada en el pesaje de este jueves, la pelea del viernes y luego en convivir con su familia en espera de lo que venga.

La cartelera del viernes en la Ciudad de México tendrá tres pleitos en los que estarán en juego fajas mundiales.

Además de la del 'Chocolatito contra el mexicano González, en el peso mosca Julio César Rey Martínez expondrá su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante su compatriota Moisés Calleros y el campeón supermosca del CMB Francisco Estrada pondrá en juego su cetro ante Carlos Cuadras, en otro duelo entre mexicanos.

"Es la mejor cartelera que hemos tenido en México en muchos años", reconoció este martes el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán.