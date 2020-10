El Arsenal deja fuera a Özil de la Premier League

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA EDITORIAL/Archivo

Londres, 20 oct. (EFE).- El alemán Mesut Özil no ha sido incluido por el Arsenal en la lista de jugadores para disputar la Premier League.

El exjugador del Real Madrid no podrá jugar con los Gunners hasta, como mínimo, la próxima ventana de fichajes en enero. Mientras tanto, solo podrá hacerlo con el equipo sub-21.

Mikel Arteta tenía que seleccionar una lista de 25 jugadores para jugar el campeonato doméstico y ha dejado fuera a Özil, cuyo contrato termina el verano que viene, y a Sokratis.

Özil no juega con el Arsenal desde el pasado mes de marzo y esta temporada aún no ha entrado en ninguna convocatoria con Arteta.

El germano ya se quedó fuera hace unos días de la lista para jugar la Liga Europa.