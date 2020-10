EEUU.- Trump pide al fiscal general que investigue al hijo de Biden a dos semanas de las presidenciales

20/08/2020 El hijo de Joe Biden, Hunter Biden. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION V / ZUMA PRESS / CO



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido este martes al fiscal general, William Barr, que investigue a Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente y candidato a la Presidencia, Joe Biden, a tan solo dos semanas de las elecciones.



Trump, que ha matizado que "hay que conseguir que el fiscal general actúe", ha expresado que su deseo es que la información obtenida en el marco de la pesquisa sea difundida antes de los comicios.



En una entrevista con la cadena de televisión Fox News, el magnate neoyorquino ha citado informaciones del 'New York Post' sobre los negocios del hijo de Biden y ha instado a Barr a "actuar lo más rápido posible". "Que nombre a alguien para ello", ha dicho.



"Se trata de un gran caso de corrupción y esto tiene que saberse antes de las elecciones", ha manifestado Trump sin entrar en más detalles. Sus palabras suponen un acto de presión sin precedentes sobre un miembro de su propio Gabinete para lograr la apertura de una investigación contra un miembro de la familia de su rival político.



Los diputados republicanos ya habían pedido a Barr que nombrara un fiscal especial para investigar las acusaciones que pesan contra Hunter Biden, según informaciones del diario 'The Hill'.



Las informaciones del 'New York Post' señalan que el hijo de Biden habría ayudado a gestionar una reunión entre un ejecutivo de la empresa gasística ucraniana Burisma y su padre cuando éste era el 'número dos' de Barack Obama.



Esta versión ha sido contrapuesta por la campaña de Biden, que ha asegurado que esa reunión no aparece en el calendario oficial del exvicepresidente. Así, el FBI estaría investigando si el artículo, que cita diferentes correos electrónicos hallados en un portátil, está ligado con una operación de Inteligencia rusa.



El presidente estadounidense lamentó el lunes durante un mitin que Barr no haya abierto aún una pesquisa contra Biden y ha sugerido que no lo ha hecho porque es un "hombre simpático y muy justo".