EE.UU. demanda a Google por abusar de su poder de mercado

(Bloomberg) -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda antimonopolio contra Google de Alphabet Inc., acusando al motor de búsqueda más grande del mundo de abusar de su poder de monopolio en la acción legal de protección de la competencia más importante contra una empresa estadounidense en más de dos décadas, y posiblemente de un siglo.

Google, que controla alrededor de 90% del mercado de búsquedas en línea en Estados Unidos, fue demandado el martes por el Departamento de Justicia en Washington, según registros judiciales. La denuncia, a la que se unieron 11 fiscales generales estatales republicanos, no estuvo disponible de inmediato.

Nota Original:Google Accused by U.S. of Abusing Market Power in Landmark Case

