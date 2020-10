Denis Villeneuve y Jake Gyllenhaal llevarán a Jo Nesbø a la televisión

En la imagen, el actor estadounidense, Jake Gyllenhaal. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- Denis Villeneuve y Jake Gyllenhaal se reunirán para llevar a la televisión al escritor noruego superventas Jo Nesbø con la serie limitada "The Son" para HBO.

Gyllenhaal será el protagonista de este proyecto para la pequeña pantalla y uno de sus productores ejecutivos, mientras que Villeneuve será el director y también estará involucrado en la producción.

Gyllenhaal y Villeneuve formaron un tándem memorable en dos películas de 2013: "Prisoners" y "Enemy".

Y en esta ocasión estarán acompañados en la sala de máquinas por el matrimonio formado por Jonathan Nolan (hermano de Christopher Nolan) y Lisa Joy, dos de los creadores televisivos más requeridos del momento gracias, principalmente, a la repercusión que alcanzaron con "Westworld".

La novela "The Son", que publicó Nesbø en 2014, seguía los habituales cauces de novela negra del escritor nórdico y relataba la historia de venganza de un hombre que cumplía condena entre rejas por unos delitos que no había cometido.

"Jonah y Lisa son una fuerza creativa formidable y estamos entusiasmados de colaborar con ellos de nuevo", dijo hoy en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Francesca Orsi.

"Denis es un maestro a la hora de tejer narraciones visualmente exquisitas y únicas, y Jake es un talentoso actor y productor cuyo trabajo a menudo recorre terrenos provocadores y cautivadores", añadió.

Este es el segundo proyecto televisivo que Villeneuve, el admirado director de cintas como "Arrival" (2016) o "Blade Runner 2049" (2017), da a conocer recientemente, ya que en junio de 2019 desveló que está preparando una serie titulada "Dune: The Sisterhood" y que se basará en los personajes femeninos de "Dune".

"Dune: The Sisterhood" está directamente vinculada con la nueva versión cinematográfica de "Dune" que el canadiense tenía que haber estrenado este año, pero que, debido al coronavirus, retrasó su lanzamiento hasta octubre de 2021.

Timothée Chalamet es el protagonista de la nueva "Dune", que tiene un reparto repleto de figuras en el que aparecen Javier Bardem, Óscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Charlotte Rampling.

Por su parte, Gyllenhaal fue candidato al Óscar al mejor actor de reparto por su extraordinario papel en "Brokeback Mountain" (2005) y en su notable trayectoria sobresalen otros títulos como "Donnie Darko" (2001), "Zodiac" (2007), "Nightcrawler" (2014) o "Nocturnal Animals" (2016).