Covid crea más ‘nómadas digitales’ en EE.UU.: Gráfico

(Bloomberg) -- Los cierres de fronteras por la pandemia pueden haber arruinado los planes de los “nómadas digitales” –trabajadores que cambian de ubicación al menos tres veces al año–, pero los cierres de oficinas por la pandemia han aumentado su cantidad, según Justin Fox, de Bloomberg Opinion. MBO Partners estima que hay unos 10,9 millones de ellos en EE.UU. este año, frente a los 7,3 millones de 2019. Si bien eso es menos del 7% de la fuerza laboral de EE.UU., todavía tiene que ser muchas veces más personas de las que estaban haciendo su trabajo de esta manera hace solo unos años, y claramente se debe al cambio masivo en el trabajo remoto provocado por el covid- 19.

Nota Original:Covid Has Made a ‘Digital Nomad’ Out of More U.S. Workers: Chart

