Con humor y cantos, artistas promueven medidas ante la covid en El Salvador

Renato Portillo, con su personaje de "El Profe Grillo", realiza una presentación musical, hoy en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 20 oct (EFE).- Con alegría, un toque de humor y cantos un grupo de artistas conciencian a los salvadoreños sobre la importancia del uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico para prevenir el aumento de contagios de la covid-19.

A penas salía el sol cuando los artistas llegaron este martes uno a uno a una de las principales paradas de autobuses en San Salvador, donde a diario miles de personas toman el transporte colectivo para diferentes zonas del país.

La dinámica consistió en subirse a los autobuses para fomentar el uso de la mascarilla, explicar el correcto procedimiento para el lavado de manos, la aplicación del alcohol en gel y mantener el distanciamiento físico por lo menos de 2 metros.

Otros adaptaron letras a canciones ya conocidas y le impusieron su toque para que los transeúntes tengan presente que el virus del coronavirus sigue vigente.

Helen Portillo, directora ejecutiva de la Asociación Cultural Irreal Teatro, comentó a Efe que dicha actividad es parte de una campaña de sensibilización y educación "usando el arte y diferentes expresiones artísticas para intervenir las paradas de autobuses" en los departamentos de San Salvador, Santa Ana (occidente) y San Miguel (oriente).

Señaló que la iniciativa es impulsada desde el pasado 21 de septiembre por el Ministerio de Cultura con el apoyo del Ministerio de Salud y el Viceministerio de Transporte (VMT).

Portillo apuntó que en la campaña, que en una segunda etapa llegará a parques, teatros y espacios culturales, participan 90 artistas, entre malabaristas, estatuistas y personajes "clown".

"Se está educando a las personas de una manera lúdica, divertida y diferente (...) se trata que podamos reír un ratito pero también llevarnos el mensaje de la importancia que es el tema de previsión ante esta pandemia que nos ha tocado vivir este año", manifestó.

Los artistas fueron capacitados sobre medidas de bioseguridad por personal de Ministerio de Salud, agregó.

Don Alfredito, uno de los artistas, dijo a Efe que "hay personas que toman el mensaje positivamente y si andan con la mascarilla mal puesta se la arreglan, otros te hacen caras, te sonríen o miran para otro lado".

"A la gente hay que llegarle con amor, porque hay muchos que se enojan, entonces creo que esta es una manera muy creativa para llevarles con amor el mensaje de las medidas y recordarles ponerlas en práctica", añadió.

DESCARTAN REBROTE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó la noche del lunes en su Twitter que, de acuerdo con información recolectada, "aparentemente estamos fuera de la alerta de una segunda ola epidemiológica, por ahora".

"Todo dependerá, por supuesto, de que cumplamos con las medidas de protección personales, usemos mascarilla, evitemos aglomeraciones y nos lavemos las manos con agua y jabón. Limpiar superficies, no tocarnos la cara, aislarnos si tenemos síntomas, etc", apuntó el mandatario.

Hasta el lunes, El Salvador acumula 31.975 casos confirmados de COVID-19, de los que 3.593 se encuentran activos, 929 personas han fallecido y 27.453 salvadoreños han sido dados de alta en diferentes hospitales del país.

Desde el pasado 29 de agosto en el país se registra un vaivén de las cifras de nuevos casos positivos diarios, ya que, a pesar de la disminución, los días 20 y 22 de septiembre se reportaron 245 y 247 contagios, respectivamente, pero luego el número cayó a entre 80 y 90 por día.

No obstante, desde el 6 de octubre el número de casos diarios superó los 100 y se registró un alza de contagios los días 13, 14, 15 y 17 de octubre con 286, 295, 204 y 210 casos, respectivamente.