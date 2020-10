Compra de bonos del BCE debería ser más ecológica prontamente

(Bloomberg) -- Activistas ambientales y economistas afirman que hay una manera para que el Banco Central Europeo tenga en cuenta los riesgos climáticos en sus programas de estímulo sin el laborioso trabajo preparatorio que los funcionarios a menudo dicen que es necesario.

La semana pasada, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que su institución debe cuestionar si la “neutralidad del mercado” —o reflejar la composición del mercado de bonos con las compras— es apropiada frente a los riesgos ambientales. En lo que respecta a los investigadores de New Economics Foundation, Greenpeace y tres universidades británicas, la respuesta es no.

Sus argumentos se basan en la idea de que los inversionistas valoran la deuda emitida por empresas contaminantes con demasiada generosidad, y los costos de endeudamiento están respaldados por las compras del BCE.

“Cuanto más demore el BCE la descarbonización de su programa de expansión cuantitativa, más empresas se demorarán en proporcionar datos relacionados con lo climático y tomar medidas contra la crisis climática en sí”, dijeron.

Inclinar las compras hacia ciertos activos es un concepto controvertido dentro del banco central, y algunos responsables políticos argumentan que el BCE no debería involucrarse en el establecimiento de políticas industriales. Incluso aquellos que simpatizan con la idea tienen dudas sobre si tal paso es técnicamente factible, ya que requeriría definiciones más detalladas sobre lo que constituye el financiamiento verde.

Si bien la llamada taxonomía está en proceso en la Comisión Europea en Bruselas, no estará lista por lo menos hasta dentro de un año. Activistas dicen que el BCE no debería esperar tanto y ser un catalizador del cambio.

La expansión cuantitativa está actualmente sesgada a favor de los sectores y empresas intensivos en carbono, argumentan, y mantener esa postura inhibe la transición hacia una economía de bajas emisiones. En cambio, el BCE debería comenzar a reemplazar esos bonos con deuda de sectores “potencialmente verdes” y renovables para presionar a las empresas para que proporcionen más información.

El informe propone dos enfoques alternativos que se podrían implementar de inmediato, incluso si la disponibilidad de datos aún no es la ideal.

En el primero, el BCE podría adherirse a sus reglas de compra existentes, al tiempo que excluye los bonos emitidos por empresas de combustibles fósiles y aquellas con altas emisiones. En cambio, compraría más deuda de empresas y sectores de energía renovable que, según los investigadores, están alineados con la taxonomía de la UE.

Una segunda opción sería deshacerse de los criterios de elegibilidad del BCE (requiere que los bonos tengan grado de inversión para calificar para la compra), lo que ampliaría aún más el conjunto de deuda climáticamente amigable que está disponible.

Ambos enfoques permitirían al BCE seguir comprando los volúmenes de deuda necesarios para contrarrestar el impacto desatado por la pandemia mundial de coronavirus, según el informe.

“Yo estaría más a favor de aplicar esta taxonomía en este momento a pesar de que no tenemos datos suficientes”, dijo Maria Nikolaidi, una de las autoras del informe. “Preferiría dar algunos incentivos a estos sectores potencialmente verdes ahora que estamos en una fase inicial”.

Nota Original:ECB Urged Not to Waste Time in Making Bond Buying Greener

